Jornada por el Día Mundial del Ambiente en la Jurisdicción Cinco

La iniciativa fue del espacio impulsado por el vicegobernador Eber Solís, que funciona en el barrio Simón Bolívar

En la mañana de este viernes 5, en el marco del Día Mundial del Ambiente, se realizó una jornada comunitaria, en la cual se proyectó plantar árboles en cinco clubes de la Jurisdicción Cinco de la ciudad de Formosa. Ellos fueron Qompí, Katrina, Unión Norte, 13 de Junio y Pintores Unidos.

También, en línea con esta propuesta, durante toda la jornada se gestionó un eco-canje, que consistió en entregar semillas de huerta a las personas que donaban una prenda de vestir. Lo reunido tiene un fin benéfico.

Desde el espacio que funciona en esa zona, impulsado por el vicegobernador Eber Solís, en la manzana 52, casa 16, del barrio Simón Bolívar, se promovieron esas actividades.

Al respecto, el encargado Walter Scaglia indicó que una cuadrilla se ocupó de acondicionar cada uno de los clubes donde se realizó la plantación de árboles.

A su turno, Ruth Echeverría, militante de la Agrupación Juventudes Comprometidas, por su parte, valoró este aporte hecho a la comunidad conmemorando el Día Mundial del Medio Ambiente por iniciativa de dicho espacio, subrayando la importancia de contar con la colaboración de la comunidad.

Gracias a su apoyo fue posible reunir prendas que se destinarán a una institución deportiva, según indicó.

Mientras que acerca de la plantación de árboles, María Martínez, del club 13 de Junio, significó esta propuesta, al marcar que a través de ella se dejará también un mensaje de aprendizaje para los que asisten a esa institución deportiva.

En ese sentido, a este evento se convocó a todos a participar, afirmó. Según sus palabras, alrededor de 110 niños y niñas concurren al club, que posee cinco categorías en infantil y un equipo femenino también.







