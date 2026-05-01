Policías auxiliaron a un niño que tomó lavandina en el barrio Liborsi

• La rápida intervención y la asistencia médica fueron fundamentales

Efectivos del Comando Radioeléctrico Policial de la Zona Siete auxiliaron y trasladaron de urgencia a un pequeño de tres años hasta un centro de salud, tras ingerir lavandina y sufrir una descompensación, en el barrio Liborsi de esta ciudad.

El caso se concretó alrededor de las 19:25 horas del miércoles último, cuando personal policial que realizaba recorridas preventivas por avenida Néstor Kirchner fue requerido por un vecino que solicitó ayuda.

Ante la situación, los policías brindaron inmediata colaboración y trasladaron al niño hasta el centro asistencial del barrio Fray Salvador Gurrieri, donde recibió los primeros auxilios del personal de salud.

Según la evaluación médica, el menor de edad fue derivado al Hospital de la Madre y el Niño para una atención de mayor complejidad y la realización de estudios complementarios.

Durante el traslado, permaneció consciente y en constante observación por parte de los uniformados que actuaron con rapidez; mientras que el niño actualmente está fuera de peligro y fue dado de alta.