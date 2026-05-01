Hirieron a un policía durante un procedimiento

• Identificaron a los presuntos autores y continúan las tareas para detenerlos

Un integrante de la Subcomisaría Mojón de Fierro fue lesionado por el impacto de un escombro en la cabeza, al intervenir en un incidente en el acceso a Boca Riacho Pilagá, en inmediaciones del santuario del Gauchito Gil.

El hecho ocurrió este miércoles último, alrededor de las 22:30 horas, cuando los policías fueron alertados, a través de la línea de emergencias 911, de una gresca.

Una vez en el lugar, los uniformados fueron recibidos con una lluvia de escombros y uno de los objetos contundentes cayó en la cabeza de uno de los policías, que le provocó una lesión sangrante; mientras que los agresores se ampararon en la oscuridad y la densa vegetación de la zona para darse a la fuga.

El funcionario policial fue asistido en el lugar y trasladado a un nosocomio de la ciudad de Formosa, donde según el informe médico sufrió “traumatismo encéfalo craneano moderado y una herida cortante en el lado derecho de la cabeza”, que requirió seis puntos de sutura.

Por disposición del Comando Superior, se desplegó un amplio operativo investigativo que permitió identificar a dos hombres mayores de edad como los presuntos autores de la agresión.

Las actuaciones continúan con intensos rastrillajes para aprehender a los involucrados y la causa quedó a disposición de la Justicia provincial.











