Jofré recorrió el barrio La Floresta donde se realiza enripiado de calles

El intendente de la ciudad, ingeniero Jorge Jofré, estuvo este jueves en el barrio La Floresta, donde recorrió los trabajos de enripiado que la Municipalidad de Formosa ejecuta sobre la calle Moiraghi, entre avenida Maradona y Ameghino. Durante su presencia en el lugar, observó el avance de las tareas y dialogó con vecinos y vecinas de la zona.

La intervención forma parte de los trabajos que el Municipio viene desarrollando en distintos sectores de la ciudad para mejorar la circulación, especialmente en calles de tierra que requieren mantenimiento permanente por el tránsito diario y por el impacto de las lluvias.

En La Floresta también se hizo el perfilado de calles internas, además de limpieza de esquineros y levantamiento de residuos no convencionales. Son tareas que acompañan el enripiado y permiten dejar el sector en mejores condiciones para los vecinos.

Durante la jornada, las cuadrillas municipales también trabajaron en el barrio Virgen de Lourdes, donde se realizó limpieza y perfilado de calles internas, con retiro de escombros y esquineros.

Otro de los puntos intervenidos fue el canal principal de desagüe pluvial ubicado dentro del Lote Rural 75, entre avenida Alicia Moreau de Justo y la proyección de calle Buenos Aires. Allí se efectuaron tareas de limpieza para favorecer el escurrimiento del agua y mantener despejada la traza del canal.

En el predio del barrio San Jorge se avanzó con limpieza y ordenamiento del yacimiento, utilizado para el movimiento y acopio de suelo destinado a distintos trabajos de mantenimiento vial.

El operativo también alcanzó al Circuito Cinco. En los barrios Estella Maris y Los Inmigrantes se realizaron trabajos de perfilado, cuneteo mecanizado y cuneteo manual. En los barrios 7 de Mayo y Luján se ejecutó perfilado de calles internas.

En El Porvenir, los equipos trabajaron en la limpieza de un predio y en el perfilado de calles. En el barrio Eva Perón, en tanto, se hicieron tareas de cuneteo manual y mecanizado.

Desde el Municipio remarcaron que estas intervenciones se vienen replicando en otras zonas de la ciudad, de acuerdo con las necesidades de cada barrio. El mantenimiento de calles, cunetas, desagües y espacios comunes requiere presencia diaria, maquinaria y coordinación entre las áreas operativas.

La gestión del intendente de la ciudad, ingeniero Jorge Jofré, sostiene este esquema de trabajo territorial como parte de una política de mejoramiento urbano que busca dar respuestas concretas en los barrios, cuidar la transitabilidad y mantener en condiciones los sectores más utilizados por la comunidad.



