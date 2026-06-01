Pirané: Investigaciones policiales terminaron con cuatro detenidos y una moto recuperada

• Dos de los sujetos registraban pedidos de captura por distintas causas judiciales

Efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional Dos de Pirané aprehendieron a cuatro hombres involucrados en diferentes intervenciones.

En el marco de una causa por robo sustanciada por la Comisaría Pirané y con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3 de Formosa, los investigadores obtuvieron información de interés para localizar una motocicleta Honda Wave, denunciada como sustraída.

El rodado fue hallado el jueves último a las 18:45 horas, cuando los policías observaron que dos individuos circulaban en el motovehículo.

De inmediato se secuestró la Honda Wave y se detuvo a los sujetos, con la colaboración de personal de la División Criminalística.

Luego la propietaria reconoció el vehículo recuperado como de su propiedad.

Por otra parte, durante recorridas preventivas e investigativas, identificaron a dos jóvenes que se desplazaban por calles internas.

Al verificar sus antecedentes y situación judicial, se constató que registraban pedidos de captura por causas de “Hurto calificado”, “Robo” y “Lesiones leves”.

Los cuatro detenidos fueron trasladados hasta la dependencia policial y quedaron alojados a disposición de la Justicia provincial, mientras continúan las actuaciones.



