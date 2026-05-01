Aprehendieron a un hombre y recuperaron objetos

• La eficaz investigación policial permitió resolver un ilícito en La Rinconada

El personal de la Subcomisaría Pozo de Maza esclareció en pocas horas un robo ocurrido en la comunidad de La Rinconada, que terminó con la detención de un joven y la totalidad de los bienes recuperados.

El jueves último por la mañana, la directora del centro de salud denunció la sustracción de distintos elementos y los policías constataron que los autores ingresaron al edificio a través de un ventiluz y provocaron desorden en las oficinas de administración, enfermería y depósito.

Los malvivientes se llevaron una computadora completa, una balanza para bebés, insumos médicos y otros elementos utilizados para la atención sanitaria.

De inmediato se inició una investigación que incluyó el relevamiento de indicios, entrevistas y recorridas en la zona, lo que permitió identificar a uno de los presuntos involucrados.

Horas más tarde, en inmediaciones del centro de salud, los uniformados interceptaron y detuvieron a un joven de 19 años, quien quedó vinculado a la causa judicial.

En forma paralela, se desplegó un amplio rastrillaje en sectores de monte y malezas cercanos a la comunidad, donde fueron hallados una balanza para bebé, un equipo desfibrilador, una conservadora y otros elementos denunciados como sustraídos.

El importante despliegue policial también motivó la colaboración de familiares del detenido, quienes hicieron entrega voluntaria de una computadora marca Exxo, junto con su teclado, mouse y fuente de alimentación, completándose así la recuperación de todos los objetos robados.

Los secuestros y el detenido fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde se realizaron las actuaciones procesales, con intervención de la Justicia provincial.