Pirané: Esclarecieron un robo en una carpintería

• Las herramientas estaban ocultas en una zona boscosa del barrio Santa Rosa

Efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional Dos (UR-2) recuperaron la totalidad de los bienes sustraídos de una carpintería, en el marco de una causa por el delito contra la propiedad.

El procedimiento se concretó el martes último, alrededor de las 20:50 horas, como resultado de las tareas investigativas llevadas adelante por un robo en una conocida carpintería del barrio Parque Industrial, sobre la Ruta Provincial Nº 3 y Proyectada.

Los distintos relevamientos y pesquisas permitieron obtener información que derivaron en el hallazgo de los elementos denunciados como sustraídos, los cuales habían sido abandonados y ocultados dentro de bolsas plásticas en una pequeña zona boscosa del barrio Santa Rosa.

Durante la intervención, se recuperaron una vibradora, una engrampadora, un taladro, una motosierra marca Stihl modelo 361 y un motor de agua de ½ HP.

En el lugar se realizaron las actuaciones procesales, con la intervención de personal de Policía Científica.

La investigación continúa con el objetivo de establecer la identidad y lograr la aprehensión de los autores del hecho.