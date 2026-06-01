Dos sujetos fueron detenidos tras agredir a policías y provocar daños a un móvil oficial

• Los auxiliares de la justicia fueron atacados por un grupo de personas mientras intervenían en un requerimiento

Efectivos del Comando Radioeléctrico Policial de la Zona Ocho, con apoyo de distintas dependencias del Área Distrito Cinco, detuvieron a dos hombres involucrados en un caso de desorden en el barrio Eva Perón, donde además resultaron lesionados dos integrantes de la fuerza y se registraron daños en un móvil policial.

El incidente se produjo durante la noche del viernes último, cuando una patrulla que realizaba recorridas preventivas observó a un sujeto que habría caído de su motocicleta, aparentemente de manera accidental.

Al intentar asistirlo, los uniformados fueron sorprendidos por otro individuo que comenzó a agredirlos físicamente, lo que derivó en la utilización de la fuerza pública en la medida de la necesidad para controlar la situación y aprehender a ambos involucrados.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, un numeroso grupo de personas, compuesto mayoritariamente por hombres, adoptó una actitud hostil y comenzó a arrojar elementos contundentes contra los efectivos policiales.

Como consecuencia del ataque, se produjeron daños en la estructura de un móvil policial como abolladuras en la carrocería y la rotura de uno de los cristales laterales del vehículo.

A raíz de la agresión, dos efectivos policiales sufrieron lesiones y recibieron asistencia médica por parte del personal del SIPEC, siendo trasladados hasta el Hospital Distrital N° 8.

Tras ser examinados por el facultativo de turno, se determinó que ambos presentaban lesiones de carácter leves, otorgándoseles el alta médica.

En el lugar del hecho trabajó personal de la Delegación de Policía Científica, que realizó las tareas periciales y la documentación fotográfica de la escena; mientras que los detenidos quedaron a disposición de la Justicia provincial.