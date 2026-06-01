Pirané: Desarticularon un centro de distribución de drogas y aprehendieron a una pareja

• Utilizaban como pantalla un kiosco, pero vendían estupefacientes

Investigadores de la Delegación Drogas Peligrosas de Pirané desarticularon un centro de distribución de drogas en el barrio Caacupé de la mencionada localidad, detuvieron a un hombre y a una mujer y secuestraron cocaína, marihuana, dinero, celulares, balanzas, entre otros elementos vinculados a la actividad ilegal.

Todo comenzó meses atrás, cuando obtuvieron información que un pequeño comercio se dedicaba a la venta de estupefacientes al menudeo.

Ante esa situación, el personal de antinarcóticos llevó adelante una amplia labor de investigación que reunió elementos probatorios y el juez de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen, Dr. José Luis Molina ordenó el allanamiento.

La medida judicial se realizó en la tarde del viernes último, con la colaboración del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía de Formosa (GEOPF) en el kiosco investigado.

Como resultado de la requisa, procedieron al secuestro de varias dosis de cocaína y marihuana, celulares, dinero de distintas denominaciones, balanzas, elementos de corte y acondicionamiento para la droga, entre otros. Además, procedieron a la aprehensión del hombre y de la mujer, ambos imputados en la causa.

Los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial y, una vez notificados de su situación legal, fueron alojados en las Unidades Penitenciarias N° 1 y 2, a disposición de la Justicia provincial. (Con foto).







