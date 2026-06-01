Paisajes de Mi Tierra y Guardianes de Formosa llegaron a la EPEE N° 14 "Aprendiendo a volar" de Las Lomitas

La iniciativa se desarrolla inspirada en una de las premisas que el gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, ha sostenido a lo largo de los años: "Nadie ama lo que no conoce y nadie cuida lo que no ama".

En el marco del programa educativo y cultural "Paisajes de Mi Tierra", impulsado de manera conjunta por el Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de Formosa, el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, la Dirección de Transporte y diversos organismos del Gobierno Provincial, se llevó a cabo una emotiva jornada en la Escuela Provincial de Educación Especial N.º 14 "Aprendiendo a Volar" de la localidad de Las Lomitas, compartiendo una experiencia enriquecedora junto a estudiantes, docentes, directivos y familias de la comunidad educativa.

La actividad contó con la cálida recepción de la directora de la institución, Belén López Del Grosso, y el acompañamiento de la delegada zonal Sonia Concepción Patiño, del concejal Jorge Martínez Mesa, autoridades del Ministerio de Cultura y Educación, representantes de organizaciones sindicales docentes y miembros de la comunidad educativa, quienes participaron activamente de esta propuesta destinada a fortalecer la identidad, el sentido de pertenencia y el compromiso con el patrimonio natural y cultural de Formosa.

Durante la jornada, el fotógrafo formoseño y autor del fotolibro Paisajes de Mi Tierra, Pablo Córdoba, compartió imágenes, historias y experiencias vividas a lo largo de años de recorridas por distintos rincones de la provincia, mostrando a los estudiantes la riqueza paisajística, la biodiversidad y los valores culturales que distinguen a Formosa.

La iniciativa se desarrolla inspirada en una de las premisas que el gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, ha sostenido a lo largo de los años: "Nadie ama lo que no conoce y nadie cuida lo que no ama".

Bajo ese concepto, el programa recorre escuelas de todo el territorio provincial acercando a niños, niñas y jóvenes el conocimiento de los paisajes, la fauna, la flora y la identidad cultural formoseña, convencidos de que el conocimiento es el primer paso para la valoración y la protección de nuestro patrimonio.

Asimismo, se presentó el programa Guardianes de Formosa, una iniciativa que busca promover el cuidado del ambiente, la valoración de los recursos naturales y la participación activa de niños, niñas y jóvenes en acciones de concientización y preservación del patrimonio provincial.

La propuesta despertó un gran interés y entusiasmo entre los estudiantes, quienes participaron con preguntas, reflexiones y muestras de afecto, generando un clima de cercanía y emoción que dejó una profunda huella en todos los presentes.

Desde la organización destacaron especialmente el compromiso de la comunidad educativa de la EPEE N° 14 "Aprendiendo a Volar", así como la permanente predisposición de su directora, Belén López Del Grosso, y de todo el equipo docente, quienes hicieron posible una jornada cargada de aprendizaje, inclusión, sensibilidad y valores.

El programa Paisajes de Mi Tierra continúa recorriendo instituciones educativas de toda la provincia con el objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia, el respeto por el ambiente y el conocimiento de las riquezas naturales y culturales que distinguen a Formosa, promoviendo en las nuevas generaciones una mirada comprometida con el presente y el futuro de nuestra tierra.

La visita a la EPEE N°14 de Las Lomitas dejó recuerdos imborrables y renovó el compromiso de seguir construyendo conciencia ambiental, identidad provincial y amor por nuestra tierra junto a cada comunidad educativa de Formosa.



