En su día, se concretó la IX Expo Seguridad Vial

Participaron estudiantes de todos los niveles y público en general. Funcionarios denunciaron el aumento de siniestros viales por la falta de inversión en mantenimiento de rutas de parte de la gestión nacional.

Este miércoles 10 de junio, en el marco del Día de la Seguridad Vial, en la plaza del barrio Nueva Formosa, desde las 9 horas, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, llevó a cabo la IX Expo Seguridad Vial.

Al respecto, el titular de la cartera, Jorge Abel Gonzalez, dijo que la actividad apuntó a “empezar a tomar conciencia e incorporar estos temas desde temprana edad” porque “se trata de la prevención”.

“La seguridad vial es uno de los temas que se aborda ya desde el Nivel Inicial, por eso ven aquí a nuestros alumnos de los jardines de infantes de este barrio, del Nivel Primario y del Nivel Secundario también”, indicó.

En ese sentido, el funcionario consideró que tomar “esa conciencia” y “el trabajo de construcción en comunidad junto a nuestras fuerzas policiales, da el resultado que podemos exhibir: relativamente bajas tasas de accidentes siniestros, porque justamente el lema de esto es preservar la vida”.

Asimismo, puso en valor “el alto interés” de los niños y jóvenes en las actividades propuestas por la Policía de la provincia y el Cuerpo de Bomberos que tiene que ver, sobre todo, con compartir información que se enmarca dentro de la pedagogía del cuidado.

“De eso se trata la escuela, pero a medida que se va complejizando la vida en sociedad, uno de los temas que requiere muchísima atención tiene que ver con esta cultura de la seguridad vial. Entonces hay que empezar desde edad temprana y hay que trabajar intensamente en todo esto”, insistió.

Por su parte, el director de Seguridad Vial de la provincia, ingeniero Fernando Inchausti, explicó que esta Expo es “el espacio donde mostramos cómo la seguridad vial es una política pública en el marco del Modelo Formoseño, que responde a la razón de proteger, cuidar la vida de los usuarios de la vía pública en la vida cotidiana de todas las personas que transitan por nuestras calles”.

“Es un trabajo comprometido que nos involucra a todos los actores de esta comunidad organizada. Desde el Estado tenemos una responsabilidad inescindible y ese es el rol que tiene el Consejo Provincial de Seguridad Vial, que es un organismo señero que nuestro Gobernador creó ya en el año ‘96 y que desde entonces hasta la fecha viene trabajando de manera constante y sostenida”, sostuvo.

Y añadió: “Este Consejo está presidido por el Ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad de Trabajo y tiene muchos organismos de distintos ministerios que forman parte como el de Cultura y Gabinete, a través de todos los medios de comunicación”.

Número escandaloso

En otro orden, Inchausti se refirió a la falta de mantenimiento de las rutas nacionales y manifestó que “la antítesis de la seguridad vial es la ocurrencia de un siniestro vial, con las consecuencias que uno busca erradicar, que son las pérdidas de vida de personas”.

“Como consecuencia de la ausencia del Gobierno nacional, vemos en un comparativo entre este año y el año 2023, en los primeros meses, desde enero hasta la primera semana de mayo, un incremento de un 100% de la tasa de fatalidad en siniestros viales en rutas nacionales. Es decir, en el año 2023, de cada 100 siniestros viales, teníamos cuatro personas fallecidas en rutas nacionales; y hoy de cada 100 tenemos nueve. Un crecimiento, en realidad, de un 110%. Es un número escandaloso”, precisó.

Y reclamó que el Estado nacional deje de asumir esa responsabilidad, pero, en paralelo, “siguen cobran los impuestos cada vez que pagamos el combustible” porque “los comerciantes ponemos mucha plata para que se mantenga el servicio y el mantenimiento de los caminos de la red, tanto nacional como provincial”.

“Porque por medio de la Ley de Impuestos al Hidrocarburos y Combustibles Líquidos, el dinero que recauda el Gobierno nacional debe volver a las provincias para el mantenimiento de la red vial nacional y también de las redes viales provinciales. Hace dos años que los formoseños no recibimos ese dinero, ni tampoco las demás provincias”, denunció.

Sin embargo, aseveró el referente del área, “Formosa aportó, en dos años, un promedio de 66 mil millones de pesos que el Gobierno nacional no devolvió, ni para las rutas nacionales, ni para las rutas provinciales”.

“Las consecuencias están ahí, a la vista, lamentablemente, con la pérdida de personas que fallecen en rutas que cada vez son más peligrosas de transitar”, cerró.







