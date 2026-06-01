La Justicia de Paz de Formosa convoca a una reunión clave de coordinación binacional

La Inspectoría de la Justicia de Paz del Poder Judicial de Formosa convocó para este jueves 11 de junio, a las 10.30, a una “Reunión de coordinación de la justicia de Paz” que se realizará en el aula Nº 3 “Eduadro Manuel Hang” de la Escuela Judicial, en el sexto piso del edificio de Tribunales.

El encuentro está dirigido a funcionarios y magistrados y tendrá como eje el trabajo conjunto entre los Juzgados de Paz de la ciudad de Formosa y las autoridades de la Justicia de Paz del departamento Neembucú, de la República del Paraguay.





Según se anticipó participarán del encuentro jueces de Paz y secretarios de la ciudad de Formosa y de ciudades fronterizas.

La agenda se concentrará en un tema particularmente sensible en esta franja de frontera: las autorizaciones de viaje y las notificaciones que deben tramitarse entre ambos países.

Según la convocatoria formulada por el inspector de la Justicia de Paz, doctor Oscar Marcelo Paolisso, la idea es habilitar una mesa de diálogo que permita detectar los principales obstáculos que enfrentan a diario los operadores judiciales y avanzar en la construcción de criterios comunes. Cada juez contará con un tiempo de exposición de cinco minutos para plantear su experiencia y propuestas.

Los organizadores definieron tres ejes de trabajo:

- Qué inquietudes o problemas se presentan en la labor cotidiana en relación con las autorizaciones de viaje y/o notificaciones, especialmente cuando intervienen personas o domicilios en Paraguay.

- Qué marco normativo rige actualmente estos trámites y qué disposiciones podrían resultar aplicables para mejorar su tramitación.

- Qué alternativas de solución se vislumbran para agilizar y dotar de mayor seguridad jurídica a estos procesos.

La reunión se iniciará con una bienvenida formal, seguida por el acto de apertura, en el que está prevista la intervención del ministro coordinador de la Justicia de Paz, doctor Guillermo Horacio Alucin, quien ofrecerá las palabras iniciales y trazará los objetivos institucionales del encuentro.

A continuación comenzará la mesa de debate, que será moderada por el doctor Oscar Marcelo Paolisso. Actuarán como secretarios el doctor Carmelo Andrés Lani y el señor Alejandro Fabián Cañete, encargados de ordenar el uso de la palabra y de registrar las conclusiones.

La jornada concluirá con la firma del acta de la reunión, en la que se dejarán asentados los acuerdos alcanzados y las líneas de acción futuras, y con una fotografía institucional.

Desde la Inspectoría de la Justicia de Paz destacaron que la coordinación con Neembucú resulta estratégica para brindar respuestas rápidas y efectivas a las personas que necesitan autorizaciones de viaje o la realización de notificaciones en el vecino país, en un contexto de alta circulación transfronteriza.

En esa línea, remarcaron que la construcción de canales estables de cooperación judicial es una herramienta indispensable para garantizar derechos, especialmente de niñas, niños y adolescentes, y para reforzar la seguridad jurídica en la región.

La confirmación de asistencia debe enviarse al correo electrónico institucional: inspector_paz@jusformosa.gob.ar.



