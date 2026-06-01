“La gestión integrada de los recursos hídricos de la provincia es intrínseca al Modelo Formoseño”





Debido a los trabajos y a la inversión materializada por el Gobierno del gobernador Gildo Insfrán, la capacidad de producción de agua diaria en la provincia aumentó de 50 millones de litros en 1995 a más de 380 millones de litros en la actualidad. Además, más del 97% de las viviendas de la provincia cuentan con conexión domiciliaria de agua potable.

El ingeniero Julio César Vargas Yegros, administrador del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SPAP), contrastó que actualmente “se llega a 104 localidades” del territorio con la prestación del vital líquido “frente a las 51 que eran atendidas en 1995”.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), aseveró que ello se desprende de la información que brindara el gobernador Gildo Insfrán en el marco de su discurso en el inicio de las sesiones ordinarias el pasado 1º de marzo en la Legislatura Provincial.

En ese sentido, puso de resalto que merced al Modelo Formoseño “se presta servicio en 104 localidades”, a diferencia de lo que sucedía en el año ’95, donde solamente se alcanzaba a 51 comunidades y “se tenía una capacidad de producción de unos 50 millones de litros de agua por día”.

En tanto, “la infraestructura actual puede llegar a producir hasta un poco más de 380 millones de litros de agua por día”, diferenció.

El funcionario además agregó que “la red de distribución de aquel entonces era cercana al millón de metros lineales de cañería”, mientras que “hoy hay aproximadamente 3200 millones de metros de cañerías, distribuidoras y acueductos”.

Ello permite que “un poco más del 97% de las viviendas de la provincia cuenten con conexión domiciliaria y agua potable”.

Del mismo modo, añadió que “en cada lugar se han construido y se siguen haciendo reservorios de agua” para acopiar agua de lluvia o la derivación de excedentes de los ríos Pilcomayo o Bermejo a través de sus canales, “llegando así a tener una gestión integrada de los recursos hídricos provinciales”.

Asimismo, aludiendo al Departamento Ramón Lista, robusteció que “todas las comunidades, ya sean aborígenes o criollas, tienen servicio de agua potable”, marcando que en esa zona y en Bermejo Oeste “son fuentes exclusivamente de agua subterránea”.

A esto sumó que “se habilitaron cinco nuevas perforaciones en Pozo de Maza” y adelantó que está próxima a iniciar la construcción de otra cerca de la zona de El Palmar, “para así mejorar la provisión de agua potable de El Potrillo”.

Al finalizar, subrayó que “la gestión integrada de los recursos hídricos de la provincia es intrínseca al Modelo Formoseño”, dado que “es convicción del Gobierno de Formosa que el servicio de agua potable sea atendido primariamente”.

Bajo este propósito es que “se sigue avanzando con recursos propios para continuar teniendo un servicio adecuado, eficiente y útil para cada formoseño, viva donde viva”, cerró.



