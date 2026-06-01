Salud y prevención en El Espinillo





"Desde este Cuerpo Legislativo asumimos el compromiso de acompañar firmemente la iniciativa, sumando esfuerzos para que este servicio llegue de manera óptima a todas las vecinas. Una muestra clara de que, trabajando unidos entre las instituciones del Estado, priorizamos el bienestar y el cuidado de nuestra gente", señalaron.





Desde el Concejo Deliberante de El Espinillo, el Presidente Martín Sotelo, la Vicepresidenta Angelica Cardozo y el Concejal Carlos Sotelo, se reunieron con el equipo del Hospital local para coordinar y afinar todos los detalles logísticos del importante operativo de salud que se llevará a cabo en nuestra comunidad.Esta valiosa actividad preventiva está organizada y será ejecutada por los profesionales del Hospital de El Espinillo a través del Programa de Prevención y Detección Precoz del Cáncer de Mama del Ministerio de Desarrollo Humano.