Salud y prevención en El Espinillo
Desde el Concejo Deliberante de El Espinillo, el Presidente Martín Sotelo, la Vicepresidenta Angelica Cardozo y el Concejal Carlos Sotelo, se reunieron con el equipo del Hospital local para coordinar y afinar todos los detalles logísticos del importante operativo de salud que se llevará a cabo en nuestra comunidad.
Esta valiosa actividad preventiva está organizada y será ejecutada por los profesionales del Hospital de El Espinillo a través del Programa de Prevención y Detección Precoz del Cáncer de Mama del Ministerio de Desarrollo Humano.
"Desde este Cuerpo Legislativo asumimos el compromiso de acompañar firmemente la iniciativa, sumando esfuerzos para que este servicio llegue de manera óptima a todas las vecinas. Una muestra clara de que, trabajando unidos entre las instituciones del Estado, priorizamos el bienestar y el cuidado de nuestra gente", señalaron.