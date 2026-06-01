Ibarreta: Falleció el motociclista internado por las quemaduras durante un siniestro vial con un camión

• Lo habían derivado al Hospital Evita de esta ciudad ante la gravedad de las lesiones

El joven motociclista, de 25 años, que tenía quemaduras en el 70 % del cuerpo tras protagonizar un hecho de tránsito con un camión sobre la Ruta Nacional 81, en jurisdicción de Ibarreta, falleció en la noche del martes último.

Se trata de Lucas Alfonzo Brizuela, que se desempeñaba como docente, que vivía en el barrio Los Algarrobos de la mencionada localidad.

Cabe recordar que el siniestro vial se produjo a las 7:00 horas de ese día a la altura de los kilómetros 1.380 y 1.381, donde los efectivos de la Comisaría Ibarreta constataron la colisión entre un camión Iveco Tector destinado al transporte de materiales para la construcción, conducido por un hombre de 47 años, y la motocicleta guiada por la víctima.

De acuerdo con las actuaciones, ambos vehículos circulaban en sentido Este-Oeste con destino a Las Lomitas cuando, por causas que se tratan de establecer, se produjo el impacto.

Tras la colisión, el motociclista quedó atrapado bajo el camión y fue arrastrado unos 200 metros, situación que habría provocado una combustión súbita y rápida debido al rozamiento y a la pérdida de combustible.

El fuego se propagó rápidamente y envolvió la cabina del transporte de carga, además de alcanzar al motociclista, quien terminó atascado entre su rodado y la parte frontal del camión.

Ante esta situación, el conductor del vehículo de mayor porte utilizó el extintor para sofocar las llamas que afectaban al joven.

Luego, el equipo de salud trasladó al lesionado en ambulancia hasta el Hospital de Ibarreta, donde fue examinado por el médico de guardia, quien diagnosticó quemaduras de consideración en la cabeza, rostro, cuello, tórax, abdomen, ambos miembros superiores e inferiores, además de excoriaciones en la región dorsal.

Debido a la gravedad de las lesiones sufridas, fue derivado al Hospital Interdistrital Evita de la ciudad de Formosa, donde finalmente falleció ese mismo martes.