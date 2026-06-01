El SIPEC participó en la IX Expo Seguridad Vial con enseñanzas y demostraciones prácticas

Mediante una ambulancia equipada para emergencias, equipos y elementos, promovió el cuidado de la vida en estudiantes y en la comunidad en general en una jornada organizada por el Gobierno de Formosa para conmemorar el Día Nacional de la Seguridad Vial.

En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Seguridad Vial, este miércoles 10 de junio, el equipo del Sistema Integrado Provincial de Emergencias y Catástrofes (SIPEC) participó activamente de la IX Expo Seguridad Vial, una propuesta destinada a estudiantes de todos los niveles educativos y al público en general.

La actividad, organizada por el Gobierno de Formosa, a través del Consejo Provincial de Seguridad Vial, se desarrolló desde las 9 horas en la plaza del barrio Nueva Formosa y tuvo como propósito promover la educación vial como una herramienta fundamental para prevenir los accidentes de tránsito, las muertes y las graves secuelas que estos pueden ocasionar.

Como integrante del Consejo Provincial de Seguridad Vial, el SIPEC estuvo presente en esta importante jornada, acercando a la comunidad una ambulancia equipada con todos los elementos que se utilizan en la atención de pacientes que sufren accidentes de tránsito yequipos de ventilación, cardiodesfibriladores y monitores multiparamétricos, entre otros equipos de última tecnología que habitualmente se utilizan en la atención de personas involucradas en siniestros viales.

El Subsecretario de Medicina Sanitaria de la cartera de salud provincial, bioquímico Marcelo Cañete comentó que, además, durante la exposición a cargo del área de Capacitación y Docencia “se brindaron demostraciones prácticas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), destinadas a jóvenes y vecinos interesados en adquirir conocimientos que pueden resultar vitales ante una emergencia”.

“Para enseñar esas maniobras, tanto en adultos como en pacientes pediátricos, se utilizaron muñecos simuladores”, explicó. Y destacó, que la respuesta de los jóvenes y de la comunidad fue muy positiva “porque mostraron un gran interés en aprender estas técnicas que pueden salvar vidas”.

Cabe mencionar, que la jornada incluyó, además, propuestas recreativas y educativas organizadas por los distintos organismos que integran el Consejo Provincial de Seguridad Vial. Entre ellas, se desarrollaron juegos, desafíos y actividades de destreza dirigidas especialmente a los adolescentes, quienes debían responder preguntas relacionadas con la seguridad vial.

“Fue una actividad muy linda, en la que se entregaron premios a los ganadores, que consistieron en cascos para motocicletas. Y el SIPEC, como miembro del Consejo también hizo entrega de los obsequios”, concluyó Cañete.







