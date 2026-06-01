No hay dos Argentinas: salvo en las petroleras, el desempleo avanza en todas las provincias

Un informe derribó el mito de las "dos Argentinas" y confirmó que la pérdida de puestos de trabajo bajo el modelo de Milei golpea a casi todo el territorio nacional.

La idea de una Argentina fragmentada en dos realidades laborales contrapuestas que enfrentan al Área Metropolitana de Buenos Aires y el Interior va a contramano de la evidencia estadística. Lejos de registrarse un impacto focalizado o una desconurbanización virtuosa, la recesión económica y el freno total de la obra pública golpearon de forma generalizada a las economías regionales. El derrumbe del empleo formal privado es una realidad transversal que afecta de manera crítica al entramado productivo de las provincias.

El mito roto de las dos Argentinas: la desocupación es federal

Una de las narrativas más difundidas durante el último año sugería que el impacto del ajuste económico se concentraba casi con exclusividad en los grandes centros urbanos del AMBA, mientras el interior del país lograba mantenerse al margen gracias a sectores dinámicos. Sin embargo, el último monitor sociolaboral desarrollado por el Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (CETYD) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) expone una geografía del desempleo marcadamente homogénea y federal.

De acuerdo con el relevamiento estratégico del CETYD, entre septiembre de 2023 y septiembre de 2025, la contracción del mercado de trabajo privado formal se extendió como una mancha de aceite por todo el mapa nacional: 318 de los 498 departamentos que integran la Argentina perdieron puestos laborales registrados. Si bien el AMBA resignó la mayor cantidad de posiciones netas en términos absolutos, al contabilizar más de 60.000 empleos menos, la medición de la tasa de desocupación relativa demuestra que la crisis golpeó con una fuerza significativamente superior fuera de las fronteras bonaerenses, ensañándose con las estructuras provinciales menos diversificadas.

RODRIGO NÚÑEZ