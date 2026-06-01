Nacif destacó el trabajo conjunto para fortalecer la seguridad y contención social

El intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, destacó la importancia de la reunión realizada con vecinos para abordar distintas problemáticas vinculadas a la seguridad y la contención social, resaltando especialmente la amplia participación de organismos provinciales, municipales e instituciones de la comunidad.

“Tuvimos la posibilidad de hablar con los vecinos. No estuvimos solos. También estuvo presente el Gobierno de la Provincia de Formosa, a través del Ministerio de la Comunidad, con el Instituto IAPA, la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario, la Dirección Asistencial y la Dirección de Niñez y Adolescencia. También participaron la Justicia de Paz, la Policía de la Provincia de Formosa a través de la Unidad Regional, la Comisaría, el Cuerpo de Inspectores, Drogas Peligrosas, el Destacamento de Desplazamiento Rápido, vecinos originarios y criollos, la concejal María Nacif y todas las direcciones que integran nuestra Municipalidad, tales como Bromatología y Acción Social, entre otras”, señaló.

El jefe comunal explicó que los vecinos solicitaron una mayor presencia en materia de seguridad y remarcó que desde el Municipio ya se vienen desarrollando acciones concretas para dar respuesta a esos planteos. “Nosotros no solo convocamos a los organismos, sino que también ya estamos trabajando con nuestros equipos. Vamos a profundizar los controles en la venta de bebidas alcohólicas y vamos a seguir mejorando la iluminación”, afirmó.

Asimismo, Nacif sostuvo que la problemática requiere un abordaje integral. “El problema va más allá de conseguir más efectivos policiales y de que haya más iluminación. Por eso hablamos con los pastores, vamos a realizar talleres sobre adicciones y queremos que las familias también se involucren para ayudarnos a sacar a los chicos de las calles”, expresó.

Finalmente, ratificó el compromiso de seguir trabajando junto a toda la comunidad. “Como hijos de este pueblo, estamos comprometidos y también estamos siguiendo un mandato de nuestro Gobernador, el doctor Gildo Insfrán, que es el de cuidar a nuestra gente”, concluyó.