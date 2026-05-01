“AFS Coffee Talk: Historias que conectan”, una propuesta para vivir la interculturalidad en Formosa

Este próximo sábado 6 de junio, de 17:00 a 21:00 horas, se realizará en Paseo Alma Verde la actividad “AFS Coffee Talk: Historias que conectan”, un encuentro intercultural organizado por AFS Formosa abierto a toda la comunidad.

La propuesta invita a compartir una tarde de intercambio cultural junto a estudiantes internacionales de distintos países, quienes relatarán sus experiencias de vida, adaptación y aprendizaje en el marco de los programas de intercambio que promueve la organización.

Durante la jornada, los asistentes podrán participar de espacios de diálogo, conocer historias de jóvenes que están viviendo sus experiencias interculturales y acceder a información sobre los programas de intercambio estudiantil que ofrece AFS, las oportunidades para convertirse en familia anfitriona y las distintas formas de voluntariado disponibles dentro de la institución. El encuentro busca fomentar el entendimiento entre culturas, promover el respeto por la diversidad y generar vínculos entre personas de diferentes orígenes, a través de experiencias que enriquecen la mirada sobre el mundo y fortalecen la ciudadanía global.

La actividad es gratuita y está destinada a jóvenes, familias y todas aquellas personas interesadas en conocer más sobre las oportunidades de intercambio cultural y el impacto de la educación intercultural en la sociedad actual.



