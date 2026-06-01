Se entregaron los dos hombres buscados por la agresión a un funcionario policial

• Ambos estaban siendo intensamente buscados en el marco de una causa por tentativa de homicidio

La Policía de la Provincia informa que en la madrugada de este sábado se presentaron de manera voluntaria en la Sección Mojón de Fierro de Gendarmería Nacional dos hombres que eran buscados por la Justicia en el marco de una investigación por el delito de tentativa de homicidio, hecho en el que resultó lesionado un efectivo policial durante un procedimiento realizado días atrás.

Los sujetos de 26 y 19 años respectivamente se encuentran imputados en la causa judicial que instruye el Juzgado de Instrucción y Correccional N.º 5 de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

Según se informó, ambos se presentaron espontáneamente en la dependencia de Gendarmería Nacional, acompañados por su abogado patrocinante, donde quedaron provisoriamente alojados.

Posteriormente, efectivos de la Policía Provincial se constituyeron en el lugar y realizaron las diligencias correspondientes, en cumplimiento de las disposiciones impartidas por la magistrada interviniente, quien ordenó la remisión de las actuaciones y el traslado de los detenidos a una dependencia policial para continuar con los trámites legales de rigor.

Asimismo, se dispuso que los imputados sean sometidos a examen médico forense por dicha fuerza nacional, siendo posteriormente trasladados a la Unidad Penitenciaria Provincial N° 1 de esta ciudad a disposición de la Justicia mientras prosigue la investigación del caso.