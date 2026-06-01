Molestaban a los vecinos desde un terreno baldío y los demoraron

• Uno de ellos terminó detenido por tenencia de droga

Efectivos de la Comisaría Seccional Tercera demoraron a seis hombres por causar molestias a los vecinos que viven en los alrededores de un terreno baldío del barrio Vial, de la ciudad de Formosa; mientras que un séptimo sujeto quedó detenido porque tenía en su poder un envoltorio de cocaína.

El procedimiento se concretó este martes último, a las 12 horas, ante un requerimiento de pobladores de la zona por una infracción al Código de Faltas Provincial, con la colaboración de integrantes de la Brigada de la Unidad Regional Uno y del Comando Radioeléctrico Policial.

Los policías fueron hasta la intersección de la Bosch y la ciclovía, donde constataron la presencia de siete hombres reunidos en un baldío, en medio de conductas que alternaban la tranquilidad del sector.

Durante las identificaciones y el cacheo preventivo, uno de los individuos dejó caer desde una de sus medias un envoltorio de polietileno que contenía una sustancia blanquecina, presumiblemente estupefaciente, por lo que el personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas efectuó la prueba de orientación química sobre la sustancia y comprobó que se trataba de cocaína.

En consecuencia, se secuestró la droga y se detuvo al involucrado, con intervención de la Justicia provincial.

Por otra parte, los seis individuos restantes fueron trasladados a la dependencia policial por la infracción al artículo 34 del Código de Faltas Provincial.

Una vez finalizadas las actuaciones, los vecinos de ese sector del barrio agradecieron la intervención policial y la permanente presencia de los integrantes de la fuerza en materia preventiva.

También se dispuso una consigna policial para evitar nuevas aglomeraciones que puedan afectar la tranquilidad y la convivencia vecinal. asada las 22:30 horas.