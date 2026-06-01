Jofré recibió al subcampeon internacional de judo inclusivo Guillermo Valdovino

El intendente de la ciudad, ingeniero Jorge Jofré, recibió al joven formoseño Guillermo Valdovino, quien obtuvo el segundo puesto en el Argentina Open e Internacional de Judo Inclusivo 2026, realizado en el Complejo Polideportivo Vicegobernador Alberto Balestrini, en La Matanza, provincia de Buenos Aires.

Durante el encuentro, Jofré felicitó al deportista por su destacada participación y valoró el esfuerzo, la constancia y la pasión que lo llevaron a representar a Formosa en una competencia internacional.

“Guillermo es un orgullo para todos los formoseños. Su logro habla de disciplina, de acompañamiento familiar, de compromiso y, sobre todo, de una enorme voluntad para superarse y seguir creciendo en el deporte que ama”, expresó el jefe comunal.

Valdovino, representante del Dojo del Sindicato Vial de Formosa, compitió en la categoría Judo Down hasta 60 kilogramos y se consagró subcampeón internacional. El certamen reunió a deportistas de Argentina, Brasil y Uruguay, en una competencia destinada a atletas con discapacidades intelectuales, motoras y sensoriales.

El podio tuvo una fuerte presencia formoseña: el primer lugar fue para Dylan Aparicio, de Neuquén; el segundo para Guillermo Valdovinos; y el tercero para Ramón Altamirano, oriundo de Pirané.

Desde la Municipalidad destacaron que Guillermo forma parte desde hace muchos años de los Talleres Superarte, dependientes de la Dirección de Discapacidad, donde encontró un espacio de acompañamiento, contención y fortalecimiento de su autonomía.

Jofré remarcó además que estos resultados “confirman la importancia de sostener políticas públicas que acompañen a cada persona en el desarrollo de sus capacidades, porque cuando hay oportunidades, acompañamiento y decisión, los sueños también se transforman en logros concretos”.

Desde el área de Discapacidad, expresaron orgullo y calificaron a Guillermo como “un ícono de los Talleres Superarte”, por su constancia, su compromiso y la pasión que demuestra por el judo.

Asimismo, remarcaron el acompañamiento de la Secretaría de Acción Social, a cargo de Paula Cattáneo, en el sostenimiento de espacios municipales que promueven la inclusión, la autonomía y el desarrollo personal.



