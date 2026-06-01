Martín Sotelo presente en la jornada de feria de ciencias en la EPEP 280 de Loro Cué

Como esclarecido hijo de la educación pública formoseña, una vez más el presidente del Concejo Deliberante de El Espinillo, CP Martín Sotelo, acompañó el desarrollo de la Feria de Educación, Arte y Tecnología en la EPEP 280, donde los niños y niñas expusieron su trabajos de investigación.

"Compartimos una jornada excelente con la comunidad de la EPEP Nº 280 de la Colonia Loro Cué en su Feria de Ciencias. Esta visita es la continuidad de un recorrido planificado por cada escuela, con el orgullo de acompañar de cerca las exposiciones de nuestros niños y jóvenes", expuso el edil Justicialista.

El presidente del Concejo Deliberante Espinillense valoró: "Es inspirador ver cómo se consolida el proyecto de los alumnos investigadores. El verdadero valor de estos proyectos está en el trabajo grupal, ver cómo los estudiantes se unen, debaten y aplican la ciencia para buscar soluciones reales para su propia comunidad. Ese ingenio se potencia al máximo gracias al compromiso de las familias que apoyan desde casa y de los docentes que enseñan con el corazón sin achicar ante las distancias".

En ese marco resaltó que el Modelo Provincial nos "enseña que la verdadera equidad es que un niño de la colonia tenga las mismas herramientas y oportunidades que cualquier otro. Sostener y fortalecer la educación pública es nuestro compromiso de todos los días para asegurar el futuro de nuestro pueblo".

Finalmente Sotelo felicitó a toda la comunidad educativa por el gran trabajo realizado.



