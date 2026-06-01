El Gobernador presidió la llegada a Formosa del primer cargamento de mineral de hierro

Según se precisó, seis mil toneladas para la planta “Fermosa Biosiderúrgica” fueron las que arribaron al Puerto de Cargas de la ciudad de Formosa. El primer mandatario supervisó en el lugar este acontecimiento, donde estuvo acompañado por otras autoridades provinciales y de la empresa extranjera que impulsa este proyecto.

En una jornada histórica encabezada por el gobernador Gildo Insfrán, se produjo en la mañana de este miércoles 17 la llegada al Puerto de Cargas de la ciudad de Formosa de seis mil toneladas de mineral de hierro por la hidrovía desde Corumbá, Brasil.

Luego de los trámites aduaneros correspondientes, comenzará la descarga que, en esta primera etapa, se acopiará en el Puerto local y luego se trasladará a la planta de “Fermosa Biosiderúrgica” ubicada en el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación, para su posterior transformación en arrabio verde.

“Hoy es un hito histórico en la producción industrial formoseña, que aprovecha las oportunidades de la infraestructura construida a lo largo del tiempo, con el crecimiento de la producción local, la generación de fuentes de trabajo y, en este caso particular, la formación de clústeres logísticos y tecnológicos vinculados a la siderurgia y la producción de carbón”, sostuvo Insfrán.

De esta manera, se concreta una de las etapas de este gran proyecto de complejo industrial.

Participaron, además, el juez federal Nº 1 de Formosa, Pablo Morán; el jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira; el ministro de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Daniel Malich; el presidente del Directorio de REFSA; Fernando De Vido; el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Javier Caffa; el secretario de Ciencia y Tecnología, Camilo Orrabalis; así como Paulo Labbate, gerente del proyecto de “Fermosa Biosiderúrgica”, entre otras autoridades provinciales y de competencia nacional.

Precisamente, Labbate indicó, en declaraciones que recogió la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), que, luego de la descarga de las barcazas de este cargamento, se procederá a su acopio en el Puerto. Después de cumplimentar los trámites legales correspondientes, “se arrancará con el traslado hacia la biosiderúrgica, para posteriormente comenzar con lo que será la producción”, puntualizó.

En lo que refiere al proceso productivo, agregó que “se necesitarán utilizar alrededor de 20 mil toneladas mensuales de mineral y tres mil toneladas mensuales de caliza, que pasará también por el Puerto”.

E hizo notar que, en efecto, la principal fuente de materia prima de planta “es el carbón vegetal, esto es, el abundante vinal que hay en la provincia al que se le agregará valor, puesto que se abre con esto un potencial mercado para ello”.

Las obras vinculadas a este proyecto

A su turno, Caffa explicó que se ejecutan actualmente dos obras importantes que tienen vinculación con la planta; por un lado, el acceso al Puerto, “que va desde la avenida Napoleón Uriburu, con una extensión de 1100 metros, que cuenta con un avance superior al 65%”.

Y detalló que en esta primera etapa consiste en “un terraplén con compactación especial que va lateral a la defensa, que terminará con una calzada de estabilizado granular que permitirá el tránsito de los camiones con el mineral de hierro que se descargará en el Puerto hasta la planta”.

De la misma manera, “servirá para el tránsito de los camiones que llegarán con el arrabio terminado para su exportación a través del Puerto de Cargas”.

Asimismo, en una segunda etapa, se avanzará en construir las “calzadas de hormigón con un cantero central e iluminación, además de otros proyectos complementarios”.

Pavimentación

Por otro lado, el titular de la DPV se refirió al importante avance que registra la obra de pavimentación sobre la calle Martín Rodríguez en el barrio Virgen del Rosario de la ciudad capital. Tiene una extensión de ocho cuadras, “de las cuales cuatro están finalizadas y se prosigue con las siguientes”, indicó.

Subrayó que, “aparte de los trabajos de repavimentación, se hace la obra de desagüe, que es primero para luego continuar con el pavimento, ya que se trata de una cuenca importante que se encuentra en el barrio mencionado”.







