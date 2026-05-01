Mansilla: Secuestraron un auto con documentaciones falsas

• El procedimiento se concretó durante un control vehicular

Integrantes de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial secuestraron un automóvil y detectaron documentación apócrifa sobre la Ruta Nacional N° 11, en el acceso a la localidad de Lucio V. Mansilla.

Durante un control de rutina, lunes último por la tarde los policías advirtieron que el conductor del vehículo exhibió la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) falsa y de inmediato se secuestró el auto y la documentación.

Después se dio intervención a la Comisaría Lucio V. Mansilla y se labraron las actuaciones procesales.

El automóvil, la documentación y los ocupantes del vehículo fueron trasladados hasta la dependencia policial en carácter de secuestro.

La Policía sigue con los operativos preventivos en rutas y accesos provinciales, a fin de verificar el cumplimiento de las normativas vigentes y garantizar la seguridad de los conductores. (Con foto).







