Juárez: Causaban molestias en estado de ebriedad y los demoraron

• Los vecinos agradecieron la intervención de los uniformados

Efectivos policiales de la Unidad Regional Seis (UR-6) demoraron a ocho individuos por ocasionar desorden en el barrio Villa Hermosa de Ingeniero Juárez, en medio de una ingesta de bebidas alcohólicas.

El procedimiento se realizó el lunes, cerca de las 11:00 horas, cuando solicitaron presencia policial en la intersección de las calles Moreno y La Rioja.

Allí un grupo consumía desde temprano alcohol en plena vereda y realizaban ruidos que alteraban la tranquilidad del barrio.

De forma inmediata, los integrantes del Comando Radioeléctrico Operativo y del Destacamento Desplazamiento Rápido (DDR) fueron al lugar y hallaron a ocho hombres alcoholizados y envases vacíos de gaseosas, botellas de Fernet y frascos de alcohol etílico.

Los sujetos fueron identificados y se constató que residen en los barrios Obrero, Curtiembre y Belgrano.

En cumplimiento con el Código de Faltas de la provincia de Formosa y con el objetivo de restablecer el orden público, los policías aprehendieron a los involucrados y secuestraron las bebidas alcohólicas.

Todos los demorados fueron trasladados hasta la Comisaría de Ingeniero Juárez a los fines contravencionales.

Con este tipo de intervenciones, la Policía de Formosa reafirma que la seguridad pública es una construcción colectiva y continúa con operativos preventivos en respuesta a los requerimientos de la comunidad.