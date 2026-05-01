No todos los gatos quieren abrazos: las formas en que realmente demuestran cariño

En el Día de Abrazar a un Gato, especialistas explican cómo los felinos expresan afecto a su manera y por qué entender su lenguaje fortalece el vínculo con las personas.

Cada 4 de junio se celebra el Día de Abrazar a un Gato, una fecha tan curiosa como entrañable que invita a celebrar el vínculo único que millones de personas comparten con sus compañeros felinos. Aunque no todos los gatos disfrutan los abrazos en el sentido tradicional, esta fecha propone algo mucho más profundo: reconocer las distintas formas en que construyen relaciones, expresan afecto y acompañan la vida cotidiana de quienes conviven con ellos.

Los gatos son animales sensibles que construyen vínculos profundos con las personas. A través de pequeños gestos cotidianos, desde un ronroneo hasta la elección de dormir cerca de alguien, expresan confianza, bienestar y afecto.

En Argentina viven más de 14 millones de gatos y cada vez más hogares los consideran miembros de la familia, reflejando una tendencia global que redefine la relación entre las personas y sus mascotas[1]. Este cambio cultural viene acompañado de una nueva forma de entender la convivencia. Conocer sus hábitos, respetar sus tiempos y aprender a interpretar sus señales se ha convertido en una parte fundamental del cuidado y el bienestar felino. Porque, aunque los gatos no siempre expresan afecto de la misma manera que las personas, sí construyen relaciones cercanas y significativas con quienes forman parte de su entorno.

Con motivo de esta fecha, especialistas invitan a reflexionar sobre una verdad que a muchos humanos aún les cuesta comprender: los gatos tienen su propio lenguaje, sus propios códigos y una manera única e inconfundible de decir “te quiero”.

El idioma secreto de los gatos empieza con un ronroneo

El ronroneo es probablemente la señal felina más conocida, pero también una de las más complejas. Aunque suele asociarse con bienestar y relajación, los gatos pueden ronronear en diferentes situaciones. Cuando están cómodos, reciben caricias o descansan junto a las personas con las que se sienten seguros, el ronroneo suele ser una expresión de tranquilidad y confianza. A su vez los gatos ronronean para indicar que quieren ser alimentados, como son animales muy cautelosos, el sonido del ronroneo también se puede escuchar cuando exploran un entorno nuevo y desconocido en la casa.

Los gatitos pueden empezar a ronronear apenas unos días después de nacer. Es una forma de avisarle a su madre dónde están o que están bien. Además, el ronroneo fortalece el vínculo entre ambos, y las madres usan el suyo como una especie de canción de cuna. También se cree que ayuda a estimular la producción de leche y facilita otras formas de comunicación sutil. También, se asocia el ronroneo con la comunicación e interacción con otros animales.

5 comportamientos raros que en realidad son señales de cariño

Ronronear mientras lo acariciás. Además de expresar bienestar, muchos gatos ronronean durante momentos de contacto porque se sienten cómodos y seguros con la persona que los acompaña.

Seguirte o buscar estar cerca. Algunos gatos eligen permanecer en el mismo ambiente que sus humanos o acercarse durante momentos cotidianos como una forma de interacción y compañía.

“Hablarte” con distintos sonidos. Desde el clásico “miau” hasta sonidos suaves como el “chirrup”, los gatos utilizan vocalizaciones para captar atención, saludar o comunicarse con las personas.

Ronronear cuando quieren comida. Muchos gatos combinan el ronroneo con pequeños maullidos cerca de la hora de comer para expresar hambre o llamar la atención.

Buscar jugar o compartir momentos. El juego y las interacciones diarias también forman parte de la comunicación felina. Algunos gatos incluso ronronean mientras juegan o interactúan positivamente con las personas.

“Desde Mars creemos que fortalecer el vínculo con un gato ocurre en los pequeños momentos cotidianos. La alimentación, el juego, el descanso compartido y la observación de sus hábitos son oportunidades para conocernos mejor y construir una relación basada en la confianza”, expresó Romina Ferreyra, Head de Asuntos Corporativos de Mars South Latam.

En este Día de Abrazar a un Gato, la invitación es a aprender su lenguaje, respetar sus tiempos y celebrar la manera única en que cada felino elige vincularse con quienes forman parte de su mundo. Porque conocer a un gato es una de las formas más genuinas de demostrarle cariño.