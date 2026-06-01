Limpieza integral en La Nueva Formosa y presencia municipal sostenida

La Municipalidad de la ciudad de Formosa, a través de la Dirección de Gestión Ambiental, continúa desarrollando operativos integrales de limpieza, saneamiento urbano y levantamiento de residuos no convencionales en distintos sectores de la ciudad, con intervenciones programadas, en esta oportunidad con una presencia activa en el barrio La Nueva Formosa.

Este sábado se realizó un operativo completo, con limpieza de microbasurales, desmalezado y levantamiento de no convencionales.

Estas tareas tienen como objetivo mejorar las condiciones generales del barrio, recuperar espacios afectados por la acumulación indebida de residuos y garantizar una circulación más segura para los equipos municipales que realizan la recolección y el mantenimiento urbano.

Es importante destacar que, paralelamente, en otros barrios se lleva adelante un operativo de limpieza similar, especialmente orientado al levantamiento de residuos no convencionales “a pulso”, una tarea que requiere presencia directa de las cuadrillas y esfuerzo manual para retirar elementos voluminosos que no corresponden a la recolección domiciliaria habitual.

Desde la Dirección de Gestión Ambiental remarcaron que este tipo de intervenciones forman parte de un trabajo permanente que la Municipalidad sostiene en distintos puntos de la ciudad, combinando limpieza, prevención y respuesta a las necesidades planteadas por vecinos y vecinas.

También se insistió en la importancia de la colaboración comunitaria para evitar la formación de nuevos microbasurales, respetar los horarios de recolección y utilizar los canales correspondientes para solicitar el retiro de ramas, chatarras u otros residuos de gran tamaño.



