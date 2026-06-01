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La Defensoría del Pueblo recordó El Día del Periodista en Argentina


Esta fecha recuerda la publicación de la “Gazeta de Buenos Ayres” en 1810, hito fundacional del periodismo argentino y símbolo del valor de la comunicación en la construcción de nuestra vida democrática. Creado por Mariano Moreno, fue el primer periódico de la etapa independentista argentina. 📰✍️

En la actualidad, el periodismo enfrenta importantes desafíos vinculados a la transformación digital, la circulación de información falsa, la sostenibilidad de los medios y un contexto de fuertes debates públicos. En este escenario, las tensiones existentes entre distintos sectores de la prensa y el Gobierno Nacional han reavivado discusiones sobre la libertad de expresión, el acceso a la información pública y el papel de los medios en una sociedad democrática.

🤝 📝 Desde el Organismo de la Constitución, reafirmamos la importancia del respeto a la libertad de prensa, el diálogo democrático y el fortalecimiento de las instituciones que garantizan el derecho de la ciudadanía a estar informada.

👏 📢 Saludamos y reconocemos a quienes, con compromiso, responsabilidad y vocación de servicio, contribuyen diariamente al acceso de la ciudadanía a una información veraz y de interés público.

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