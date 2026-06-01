La Policía detuvo a cuatro hombres por distintas causas judiciales

• Los procedimientos permitieron esclarecer hechos de robo, amenazas y violencia de género

Efectivos de la Brigada de Investigaciones del Comando Patrulla de Seguridad Urbana (CPSU) realizaron diversas intervenciones iniciadas el miércoles, que culminaron con la aprehensión de cuatro personas vinculadas a distintas causas judiciales y el secuestro de elementos de interés para las investigaciones.

Uno de los procedimientos se concretó en el barrio Libertad, donde los investigadores recuperaron un violín y otros objetos sustraídos a un músico local.

El operativo incluyó el análisis de registros fílmicos y permitió identificar al presunto autor, quien fue detenido y en su poder hallaron el instrumento musical, con los accesorios pertenecientes al damnificado.

En otro hecho, los auxiliares de la justicia detuvieron a un joven de 22 años en la avenida España y calle Libertad, recuperando un teléfono celular vinculado a una causa por robo en contexto de violencia de género.

Posteriormente, los policías aprehendieron a un hombre de 36 años en inmediaciones de la avenida Belgrano y Séptima Cortada del barrio Porteño Sur, en el marco de una causa judicial por amenazas.

Po último, en un operativo realizado sobre las calles San Vicente y Brasil, capturaron a otro sujeto requerido por la Justicia en una causa por amenazas en contexto de violencia de género.

Todos los detenidos fueron trasladados a sede policial, donde se les notificó de su situación legal y quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

LAGUNA BLANCA

INVESTIGACION

Recuperaron una vaquilla sustraída tras un operativo de rastrillaje en zona rural

• El animal fue hallado a la vera de la Ruta Nacional N.º 86; la investigación continúa para identificar a los responsables

Efectivos de la Comisaría Laguna Blanca y de la brigada investigativa de la Unidad Regional Cuatro, recuperaron una vaquilla que había sido sustraída de un establecimiento ganadero ubicado en jurisdicción de Colonia Isla Yobay Guazú.

La investigación se inició tras la denuncia realizada por el propietario del animal, quien durante la madrugada del jueves advirtió movimientos sospechosos dentro de su campo y observó a dos individuos montados a caballo que se dieron a la fuga al percatarse de su presencia.

A partir de ese momento, los uniformados desplegaron un amplio operativo de búsqueda y rastrillaje en distintos sectores rurales de la zona. Durante las recorridas constataron cortes intencionales de alambrados, huellas de equinos y otros indicios que orientaron la investigación.

Como resultado del trabajo realizado, este viernes los investigadores localizaron la vaquilla en la vera de la Ruta Nacional Nº 86, a la altura del acceso a Colonia Dos Bocas.

Tras verificar la marca y señal del animal, el propietario confirmó que se trataba del vacuno denunciado como sustraído.

En el lugar se realizaron las actuaciones procesales correspondientes con intervención de personal de la Delegación Policía Científica, procediéndose además al secuestro de una soga y un tambeador que habrían sido utilizados para concretar el ilícito.

La causa continúa en plena etapa investigativa, con intervención de la Justicia, a fin de individualizar a los autores y lograr el total esclarecimiento del hecho.



