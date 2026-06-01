El Día Mundial del Ambiente se evocó en Laguna Oca

Esta fecha que se celebra cada 5 de junio fue proclamada por las Naciones Unidas para promover la acción global y la conciencia ecológica.

La reserva de biosfera Laguna Oca del río Paraguay fue epicentro de la conmemoración del Día Mundial del Ambiente, una jornada para reflexionar sobre las acciones de la población, reducir la huella ecológica y tomar medidas concretas contra la contaminación y el cambio climático.

En ese marco, el Ministerio de Turismo, junto a la cartera de la Producción y Ambiente, llevaron adelante la actividad de la que participaron estudiantes de escuelas primarias, como los alumnos de 5º grado de la EPEP Nº 124, “reafirmando la importancia de cuidar nuestro entorno y promover una mayor conciencia ambiental”, se subrayó.

Por su parte, el subcomisario Omar López Otero, jefe de la Unidad Especial Policía Ecológica (UEPE), se explayó sobre la gran riqueza de flora y fauna que forma parte de este valioso patrimonio natural de Formosa. “Tenemos una amplia diversidad de especies, desde yacarés, lobitos de río y zorritos hasta boas curiyú que llaman mucho la atención por el tamaño que tienen estos ejemplares”, destacó, comentando que los turistas de países como Francia o Bélgica quedan “maravillados” al conocer la Laguna Oca.

Asimismo, el licenciado Fernando Fourcans, director de Coordinación Técnica Científica de la reserva de Laguna Oca, indicó que “trabajamos en forma mancomunada con el Ministerio de la Producción y Ambiente, que trajo plantines para que los chicos puedan plantarlos, entendiendo la importancia de la reforestación”.

“Después el Ministerio de Turismo hizo actividades lúdicas y avistaje de aves”, agregó, apuntando que desde la dirección de la reserva de biósfera “dimos charlas” sobre esta área natural protegida y su importancia.

Resaltó que “está muy cerca del centro de la ciudad y cuenta con todas las condiciones y servicios, como baños, parrilleros y espacios acondicionados”. Y añadió que se trata de “un organismo que está administrado por la Unidad Central de Administración de Programas (UCAP), que mantiene los caminos y los espacios verdes para que todos los formoseños puedan disfrutar de este espacio”.

A su turno, el profesor Osvaldo Pereira, del Programa “Calidad Ambiental” del MPyA, remarcó que “en todos los niveles educativos se está trabajando fuertemente el cuidado y la preservación del medio ambiente”.

Y recalcó que desde la cartera productiva y ambiental “nos corresponde hacernos cargo de estos desafíos, enfrentar esos retos”, poniendo en valor la actividad desarrollada con los alumnos, la cual fue “más que positiva”.



