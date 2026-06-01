Las Lomitas: Desarticularon una maniobra de narcotráfico

• Secuestraron estupefacientes, dinero, teléfonos celulares y una camioneta Toyota Hilux

Efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas Las Lomitas detuvieron a dos hombres y secuestraron 944 gramos de marihuana, en el marco de una investigación desarrollada de manera conjunta con personal de la Delegación Unidad Regional Cinco Ibarreta y la Delegación Drogas Peligrosas Ibarreta.

El procedimiento se originó el jueves último, alrededor de las 22:30 horas, cuando investigadores que realizaban tareas preventivas en la localidad de Estanislao del Campo observaron a dos individuos a bordo de una camioneta realizando una maniobra compatible con una presunta transacción de estupefacientes en el acceso a esa población.

Ante esta situación, los policías efectuaron un seguimiento discreto de una camioneta Toyota Hilux que se desplazó por la Ruta Nacional Nº 81, en sentido oeste-este, con destino a la localidad de Ibarreta, por lo que se solicitó de inmediato la colaboración de otras dependencias policiales.

Minutos después, sobre el kilómetro 1.397, se implementó un control vehicular que permitió interceptar el rodado e identificar a sus dos ocupantes.

Durante las primeras actuaciones se hallaron dinero y teléfonos celulares, que fueron puestos a disposición de la Justicia.

Informada de los pormenores, la jueza de Instrucción y Correccional, Dra. Gabriela Soledad Plazas, dispuso el secuestro preventivo de la camioneta y ordenó una requisa para profundizar la investigación.

La medida judicial se concretó el viernes último y el personal de Drogas Peligrosas Las Lomitas inspeccionó el vehículo y encontró un paquete que contenía varios gramos de marihuana, además de otro teléfono celular de interés para la causa.

Finalizadas las diligencias procesales, los dos imputados fueron notificados de su situación legal y alojados en celdas de la Comisaría Ibarreta, donde permanecen a disposición de la Justicia. (Con foto).





CLORINDA

Detuvieron a dos sujetos y recuperaron una motocicleta y una bordeadora





• Los procedimientos fueron concretados en el marco de distintas causas judiciales por hechos contra la propiedad





Personal de la Brigada de Investigaciones del Comando Patrulla de Seguridad Urbana de Clorinda detuvieron a dos hombres, secuestraron una motocicleta y una bordeadora denunciadas como sustraídas.

La primera intervención se concretó en la mañana del viernes, tras tomar conocimiento de la sustracción de una Honda Wave e iniciar una causa judicial por “Hurto”.

Tras las averiguaciones y tareas de campo desarrolladas por el personal policial, se estableció la identidad del presunto autor del ilícito.

En la continuidad de la línea investigativa, los policías observaron al sospechoso desplazarse a bordo del rodado buscado, en inmediaciones de las calles Azcuénaga y Güemes de la segunda ciudad.

Ante esta situación, procedieron a su aprehensión y secuestraron la motocicleta denunciada como sustraída unas horas antes.

En otro procedimiento, llevado adelante en el marco de una causa por “Hurto con Escalamiento”, los policías realizaron un relevamiento de cámaras de seguridad que permitió identificar al presunto responsable de la sustracción de una bordeadora.

Como resultado de las tareas investigativas, los policías localizaron al sospechoso en la zona de la avenida Costanera y 25 de Mayo, donde procedieron a su detención.

El sujeto trasladaba la máquina para cortar césped buscada y vestía prendas coincidentes con las utilizadas al momento de cometer el hecho; elementos que fueron incorporados a la investigación.

Los dos detenidos fueron notificados de su situación legal y quedaron alojados a disposición de la Justicia provincial.



