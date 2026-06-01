La Municipalidad conmemoró el Dia de la Seguridad Vial con actividades para niños de nivel inicial

La Dirección de Tránsito de la Municipalidad local realizó este miércoles actividades lúdicas para conmemorar el Día de la Seguridad Vial en el Playón Municipal, donde cobraron protagonismo niños y niñas del nivel inicial de distintos establecimientos educativos de la ciudad, quienes disfrutaron y aprendieron con actividades, charlas y un sabroso chocolate.

Orlando Ortiz, director de Tránsito de la Municipalidad, precisó “hoy es un día importante para nosotros: todos los 10 de junio tratamos de hacer este tipo de actividades para los más pequeños, arrancamos hace un mes más concretamente en los jardines de infantes, y hacemos una combinación hoy aquí en el playón municipal con más acciones”, detalló.

“Días antes estuvimos en el barrio Antenor Gauna con los jardines del barrio y zonas aledañas, y previamente en los barrios Namqom y en La Nueva Formosa. Desde inicios de gestión venimos trabajando en esto – agregó –, siempre haciendo hincapié en los más pequeños, y tratamos de hacerlo a lo largo del año, ya que consideramos que se trata de una actividad de aprendizaje permanente”.

Finalmente, Ortiz destacó “de igual manera apuntamos a jóvenes y adultos, actualmente en el programa Orientame, oportunidad en que también se instruye acerca de las leyes de tránsito, pero allí con el objetivo final de la obtención de la licencia de conducir”, dijo el funcionario para concluir.







