La rápida intervención policial frustró un robo

• Se recuperaron numerosos elementos sustraídos de una vivienda deshabitada

Efectivos de la Sección Robos y Hurto del Departamento Informaciones Policiales detuvieron a un hombre que trasladaba diversos objetos presuntamente sustraídos de una vivienda del barrio Don Bosco, de la ciudad de Formosa.

El procedimiento se inició tras un requerimiento de un vecino a través de la línea de emergencias ECO 911 y alertó que un sujeto retiraba elementos de una casa deshabitada y los cargaba en un carrito de manos.

Ante la situación, los investigadores desplegaron un amplio operativo de búsqueda hasta localizar al sospechoso a pocas cuadras del inmueble señalado.

Durante la intervención, los policías secuestraron artefactos relacionados con instalaciones de gas, griferías, aberturas y otros elementos de valor, cuya procedencia no pudo justificar.

El hombre fue aprehendido y trasladado junto a los objetos recuperados hasta la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia provincial.

La eficaz respuesta de los policías permitió impedir la consumación del ilícito, recuperar la totalidad de los bienes denunciados y brindar una rápida solución al requerimiento de los vecinos. (Con foto).







