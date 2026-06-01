La Policía esclareció un robo en el barrio El Porvenir

• El detenido tiene antecedentes penales

Efectivos de la Delegación Distrito Cinco de la Unidad Regional Uno (UR-1) aprehendieron a un hombre de 33 años acusado de protagonizar un robo en el barrio El Porvenir de la ciudad de Formosa.

El hecho se registró el lunes último, alrededor de las 6:30 horas, entre las manzanas 52 y 44, cuando un sujeto golpeó en la cabeza a la víctima con un objeto metálico y le sustrajo sus documentaciones personales, tarjetas, una mochila y 40.000 pesos.

Tras tomar conocimiento del caso, los investigadores iniciaron un amplio trabajo de campo y relevamiento de información hasta establecer la identidad del presunto responsable.

Como resultado de las tareas desarrolladas, cerca de las 10:40 horas los policías localizaron al sospechoso en inmediaciones de la manzana 37 del mismo barrio y lo aprehendieron.

El detenido quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 5, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, en el marco de una causa por “Robo a mano armada”. (Con foto).







