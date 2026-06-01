La Policía sacó de circulación a 26 conductores alcoholizados

• Durante los controles, se labraron más de 270 actas de infracciones

La fuerza provincial desplegó recursos humanos y logísticos en operativos de seguridad vial y ciudadana durante este fin de semana, en inmediaciones a locales bailables, en los barrios de la ciudad capital y en todo el interior provincial.

En ese amplio dispositivo, integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV) controlaron con alómetros a 1.562 personas, con prueba de alcohotest a 56 personas, labraron 274 actas de infracciones y detectaron a 26 conductores alcoholizados, en toda la provincia.

También, sacaron de circulación unas 26 motos y retuvieron 107 licencias de conducir por faltas graves a la Ley Nacional de Tránsito.





Seguridad deportiva

La Policía diagramó un operativo de seguridad deportiva en la tarde del viernes, en los estadios de los Clubes Defensores del Rosario, 8 de Diciembre, Sargento Rivarola, Fontana y Sol de América por el Torneo Liga Formoseña de Futbol categoría “A” y “B”.

De la misma manera, se realizó el dispositivo de seguridad durante la tarde del sábado por el Torneo local categoría “A” en los estadios de Clubes Defensores del Rosario, Fontana, San Lorenzo y Sargento Rivarola. Mientras que se hizo lo propio en la tarde del domingo por el Torneo Federal “A” AFA 2026 en el Estadio 17 de Octubre entre los equipos del Club San Martin contra Club Central Tucumán.

Todos estos encuentros deportivos tuvieron una marcada presencia policial y se desarrollaron sin incidentes.





Seguridad ciudadana

Los servidores públicos tuvieron una activa presencia en los barrios y realizaron servicios de seguridad en espacios e instituciones públicas, como plazas, paseos, escuelas y colegios, centros de salud, cajeros automáticos, comercios, las principales avenidas y calles internas, a fin de fortalecer el vínculo con la comunidad formoseña.

En este sentido, se valora el compromiso y la colaboración de los vecinos, que resultan de gran importancia para obtener resultados eficaces en estas tareas preventivas.

Además, en la ciudad capital se movilizaron más de 5.800 en los distintos locales bailables donde la Policía desplegó sus recursos antes, durante y después de la culminación de las actividades. (Con foto).







