Con allanamientos simultáneos anularon dos centros de venta de drogas

• Secuestraron cocaína, marihuana, dinero en efectivo y balanzas de precisión, y detuvieron a un investigado

Integrantes de la Dirección General de Drogas Peligrosas allanaron dos viviendas de los barrios Don Bosco y Virgen del Pilar, y anularon dos puntos de venta de estupefacientes. Lograron detener al imputado en la causa y secuestrar marihuana, cocaína, dinero y diversos elementos vinculados a la actividad ilícita.

La causa se inició tras varias semanas de tareas investigativas orientadas a esclarecer presuntas maniobras de venta de estupefacientes al menudeo.

Durante ese trabajo, los investigadores lograron reunir pruebas suficientes que fueron puestas a consideración del Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen, a cargo del Dr. José Luis Molina, quien ordenó las requisas domiciliarias.

Como parte de la investigación, previamente se interceptó a un presunto consumidor, procedimiento que permitió el secuestro de varias dosis de cocaína, un teléfono celular y más de medio millón de pesos.

Los mandamientos judiciales se ejecutaron en la mañana de este domingo con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones de Formosa (GEOPF). En una vivienda del barrio Virgen del Pilar se secuestraron dinero en efectivo, tres balanzas de precisión con restos de sustancias estupefacientes, recortes de polietileno utilizados para el fraccionamiento de drogas y documentación de interés para la causa.

En tanto, en un departamento ubicado en el barrio Don Bosco fue detenido el imputado y se secuestraron varias dosis de cocaína y marihuana listas para su comercialización, además de cinco balanzas de precisión, teléfonos celulares y dinero.

El trabajo procesal fue documentado por personal de la Dirección General de Policía Científica, que secuestró los elementos hallados: la droga, más de 586.000 pesos y diversos elementos empleados para el fraccionamiento y la comercialización de drogas.

El detenido y los secuestros quedaron a disposición de la Justicia provincial en el marco de una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes. (Con foto).











