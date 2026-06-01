La Feria Emprendedora volvió a reunir a vecinos y productores locales

La Municipalidad de Formosa, a través de la Secretaria de Acción Social, acompañó una nueva jornada de la Feria Emprendedora, que volvió a mostrar el empuje de pequeños productores, artesanos, gastronómicos, revendedores y vecinos que encuentran en estos espacios una oportunidad concreta para trabajar, vender y encontrarse.

La propuesta se desarrolló este sábado con dos puntos de actividad: el sector del Palacio de Intendencia, donde también estuvo presente la Cámara de Emprendedores de Formosa con su stand informativo, y la plaza Tiago Benjamín Retamozo del barrio 2 de Abril, que reunió a familias, feriantes y visitantes durante la tarde.

Lejos de ser solamente un paseo de compras, la feria volvió a funcionar como un espacio comunitario. Hubo artesanías, plantas, gastronomía, productos de elaboración propia, reventas, clase de zumba y distintas propuestas que le dieron movimiento al lugar, con vecinos que circularon, consultaron precios, compartieron la tarde y acompañaron el trabajo de quienes sostienen sus emprendimientos con esfuerzo diario.

Desde la comuna remarcaron que estas actividades forman parte de una política municipal que busca acercar oportunidades a los barrios, fortalecer la economía familiar y darle mayor visibilidad a quienes producen, elaboran, revenden o prestan servicios desde pequeña escala.

También se destacó el acompañamiento de la Cámara de Emprendedores de Formosa, que viene sumando presencia en estas jornadas con información, orientación y participación de emprendedores locales, ampliando la red de trabajo entre el municipio, las organizaciones del sector y las familias que buscan generar ingresos propios.

La Feria Emprendedora se consolida así como una propuesta con identidad barrial y sentido social. No solo permite comercializar productos: también ocupa el espacio público, genera movimiento, promueve el encuentro y reconoce el valor de quienes, con creatividad y trabajo, aportan todos los días a la economía de la ciudad.



