La Policía detuvo a uno de los involucrados del robo en un comercio

• También se secuestraron prendas de vestir, dinero, teléfonos celulares y otros elementos

Efectivos de la fuerza provincial detuvieron a un hombre y secuestraron varios objetos que fueron sustraídos de un local comercial ubicado sobre la avenida Nestor Krichner, del barrio 12 de Octubre de esta ciudad.

El hecho ocurrió este viernes último y el propietario del negocio comentó al personal de la Subcomisaría Colluccio que desconocidos ingresaron de madrugada, rompieron una ventana y se llevaron algunos bienes de valor.

A todo esto, integrantes de la Policía Científica documentó el caso y de inmediato los investigadores de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales iniciaron las averiguaciones.

Luego de un minucioso relevamiento, se identificó a dos sospechosos y se detuvo a uno de ellos. Mediante las pruebas reunidas, el Juzgado de Instrucción y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial en turno ordenó allanar una casa del barrio El Quebrachito, de donde secuestraron dinero, teléfonos celulares, un notebook, equipos musicales, mochilas, accesorios y perfumes, entre otros objetos.

Los bienes fueron trasladados hasta la dependencia policial, mientras que al sujeto lo notificaron de su situación procesal y quedó a disposición de la Justicia provincial.