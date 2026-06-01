Entró a una casa con fines delictivos y lo atraparon minutos después

• Fue gracias a la rápida intervención policial

Integrantes de la Zona Dos del Comando Radioeléctrico Policial detuvieron a un sujeto por ingresar a una vivienda para robar y al verse descubierto intentó agredir a la propietaria y se llevó una mochila cargada con un celular, anteojos y joyas.

El hecho ocurrió en la mañana del jueves último, cuando un hombre aprovechó la ausencia de la dueña de una casa, ubicada en calle Felipe Oliva del barrio San Francisco de esta ciudad.

Pero la maniobra delictiva fue advertida por la propietaria y el malviviente escapó con algunos bienes de valor.

Tras el alerta, los policías iniciaron la investigación y, con colaboración de vecinos, atraparon al sospechoso en la intersección de la calle Carlos Ayala y avenida Italia.

El hombre se resistió a la aprehensión e intentó fugarse, pero fue capturado y se recuperó todos los elementos robados.

Después se labraron las actuaciones, con intervención de los efectivos de la Comisaría Tercera y Policía Científica.

La damnificada recuperó sus pertenencias, mientras que el detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia provincial.