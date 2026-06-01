Secuestro de motos y conductores demorados por manejo imprudente y ruidos molestos

Los procedimientos se realizaron en el marco de tareas preventivas en localidades del interior provincial

Integrantes de la Policía provincial secuestraron cuatro motocicletas, demoraron a sus conductores y detuvieron a un joven en operativos de seguridad vial en las localidades de Laguna Naineck y Pirané.

El primer procedimiento se concretó en la madrugada de este domingo en Naineck, cuando efectivos de la Subcomisaría Agente Ramón Vargas detectaron en un control vehicular sobre la Ruta Nacional N° 86 a un grupo de motociclistas que realizaba maniobras indebidas y generaba ruidos molestos con caños de escape modificados, en inmediaciones a una estación de servicio.

Como resultado de la intervención, los uniformados interceptaron a tres motocicletas conducidas por adolescentes de 16 años, quienes circulaban sin casco protector, sin documentación respaldatoria y con los rodados sin chapa patente colocados.

Luego los menores de edad fueron entregados a sus tutores, mientras que las motocicletas quedaron secuestradas a disposición del Juzgado de Paz de Laguna Blanca.

El segundo procedimiento también se produjo en la madrugada del domingo en Pirané, donde policías de la comisaría de esa localidad advirtieron, durante tareas de regulación del tránsito sobre la Ruta Provincial N° 3, que un motociclista realizaba maniobras peligrosas conocidas como “willy” y “derrape” dentro del predio del Camping Municipal.

Al notar la presencia policial, el conductor de 18 años intentó escapar, pero un desperfecto mecánico en el rodado frustró su huida y terminó detenido.

Durante el cacheo preventivo, los policías hallaron entre sus prendas un arma blanca tipo daga, cuya portación no pudo justificar, por lo que se procedió al secuestro del arma y de la motocicleta.

A todo esto, su acompañante de 16 años fue entregada a un familiar bajo guarda tutelar; mientras que se notificó al joven de su situación legal y quedó a disposición de la Justicia provincial.



