La Municipalidad realizó testeos gratuitos en el Día Nacional de la Prueba del VIH

En el marco del Día Nacional de la Prueba del VIH, la Municipalidad de Formosa, a través de su Secretaría de Acción Social llevó a cabo este viernes, en el Reloj Histórico, una serie actividades relativas a la prevención, concientización y visibilización, incluyendo testeos rápidos, seguros y gratuitos.

La Lic. Belén Gómez, perteneciente al equipo de psicólogos de la citada dependencia comunal, señaló “en la ocasión damos una pre-consejería, lo que sería una información certera sobre lo que es VIH, SIDA, sus vías de transmisión, en qué fluidos del cuerpo se encuentra y cada cuánto hacerse la prueba”, detalló. “Luego se entrega un formulario confidencial y seguidamente se accede a la prueba y, entre 10 y 15 minutos ya está el resultado”.

“En caso de ser reactivo – agregó –, nosotros articulamos con el hospital para que accedan rápidamente al tratamiento, y si es negativo, volvemos a hacer hincapié en el cuidado, a la vez que entregamos preservativos, lubricantes y folletería con más información”, dijo Gómez.

La profesional destacó que “la única forma de hacer frente al VIH es con información y accediendo al testeo, que es una vez al año, esté o no en pareja o por largo tiempo, siempre es necesario hacerlo, como así también chequeos, ir a especialistas, las mujeres al ginecólogo y los varones al urólogo”, remarcó. “Es la única forma de saber y de evitar llegar a lo que es el SIDA, porque siempre hablamos de que pareciera ser que son sinónimos con el VIH, pero no son lo mismo; este último es el virus que, una vez que ingresa al cuerpo, lo que hace es ir matando las células que están encargadas de protegernos”, aclaró.

“Uno puede pasar mucho tiempo sin saber que tiene el virus y ahí se desarrolla el SIDA, que ahí sí estamos hablando de enfermedad y que hoy, lastimosamente, no tiene cura. Pero con el VIH, si se agarra a tiempo, hay tratamientos. En la Argentina es gratuito, en el sistema de salud de la provincia también y funciona bien”, aseguró Gómez.

Para finalizar, expresó “hoy nos tocó en el Reloj Histórico, pero siempre estamos en diferentes puntos de la ciudad, también hacemos charlas, conversatorios en los colegios, trabajamos mucho con las adolescencias, que es donde más tenemos que hacer hincapié en la prevención”, dijo para finalizar.



