"La Mañana" en tiempos de Ricardo Juan Saraceni

En diciembre de 1967 quien firma esta nota regresaba a Formosa después de haber egresado de la Escuela Argentina de Periodismo.

Cuando cursaba el último de los tres años de la carrera y estando de vacaciones en Formosa, vi pasar a Ricardo Juan Saraceni montado en su bicicleta inglesa, de varón, por la calle Mitre, cerca del Hospital Central.

No nos conocíamos, aunque había leído sus notas y sabía que era el secretario de redacción y redactor de los editoriales de La Mañana.

Advirtió que quería hablar con él y se detuvo y tras la breve charla durante la cual le participe acerca de mi vocación tuvo la gentileza de invitarme a la redacción que en esa época funcionaba en la planta baja del edificio de la calle Deán Funes y allí compartí las primeras jornadas de trabajo práctico con Evelio Ríos, Antonio Prieto, Luis Verdi, Marcelo de Phillipis y Carlos Armando Videla encargados de Locales y cables que llegaban a través de los teletipos.

En Deportes trabajaban los hermanos Osvaldo y Arnaldo Lezcano y en Corrección la encargada era Luisa Carrizo.

Con el tiempo se decidió crear una página en la que se reflejaban las actividades culturales y la vida social que estuvo a cargo de María del Carmen Nucci y Policiales de la que se encargaba Arnoldo Santa Cruz.

Se sumaron , luego, otros jóvenes entre los que estaba Julio César Duarte, quien fuese secretario general del Sindicato de Prensa de Formosa;Lionel Quiroga;Reynaldo Dagostini; Miguel Angel Piquilo De La Vega; José Antonio Mendoza y el talentoso Oscar Daniel Méndez quien nos dejó siendo muy joven aun.

Experiencia inolvidable

Fue una experiencia apasionante porque una cosa es el aprendizaje y la formación en gabinete y otra diferente en la redacción y, sobre todo, en la calle donde “funciona” la verdadera escuela del periodista.

En ese sentido, Saraceni se convirtió en un genial orientador de los redactores a punto tal que , con el paso de los años, les aconsejaba a los que se iban incorporando al diario que no lo desaprovecharan en sus charlas, en los diálogos con los visitantes- a quienes atendía delante de toda la redacción- o cuando lanzaba chanzas e ironías ya que en cada una de esas actitudes dejaba una enseñanza.

Así, pasaban por la redacción políticos de la talla de Alberto Maglietti y Osvaldo “Cocho” Cáceres, quien fuese senador nacional; el abogado Eduardo Jure, un defensor acérrimo de las utilidades del vinal y del medio ambiente; el ruralista Raúl Maglietti o don Rogelio Julián Nieves, quien fuera presidente del Banco de la Provincia y posteroemente, por largos años, senador nacional por el peronismo y los empresarios José “Tito” de Luca Barberis y “Cacho” Gorleri, de la Federación Económica.

Predicar lo valioso

Surgía de todas esas conversaciones la necesidad que desde el diario de predicara a favor de aquellas cosas fundamentales que tenían que ver con lo que necesitaba Formosa para dejar atrás ese tiempo casi aldeano y , sobre todo, su insularidad ya que recién en la década del 70 se construyó el pavimento de la ruta 11 y se construyó el puente entre Mansilla y Eva Perón, Chaco, por entonces conocidos como Kilómetro 60 y Puerto Vélaz.

La prédica se extendía hacia el interior que tenía un reflejo parcial en La Mañana ya Saraceni ponderaba la realidad forestal, el transporte ferroviario con un ramal C 25 en actividad plena al igual que el movimiento marítimo en el la vieja zona portuaria- ocupada por el pontón y la zona de guinches y galpones, hoy convertidos en salones de reuniones y encuentros culturales en la Costanera- y al tema del vinal constituían temas recurrentes abordados en el diario que también ponía el acento en la retracción del cauce del río Pilcomayo.

Su prédica era incesante a favor de la integración de Formosa con su interior por lo que la campaña para la construcción del terraplén de la ruta nacional 81 movilizó a los redactores y fue tema de tratamiento editorial constante.

Testigo de la historia

Desde su rol influyente a través de La Mañana fue testigo de la historia formoseña casi desde los comienzos de la provincialización y ha logrado mantener ese interés por los grandes temas que tienen que ver con su evolución social, económica, cultural y política

El plantel de cronistas respondía a una redacción en la que Saraceni ordenaba los temas cotidianos y los culminaba cerca de la medianoche cuando el material llegaba hasta la imprenta donde una pléyade de gráficos noctámbulos se lanzaba a la composición en caliente y al armado en las ramas para que, tras las pruebas de galera, se iniciase la impresión en las viejas rotoplanas y planas que luego fueron superadas por los modernos sistemas.

Cada una de esas operaciones era supervisaba minuciosamente por Saraceni.

En los últimos años, cultivamos una amistad franca que se prolongaba en asados que se encargaba de organizar en su casa de la calle Dean Funtes entre Ayacucho y Paraguay.

Allí lo visite en los momentos terminales de su enfermedad en los que lo asistían el doctor Juan Carlos Candia y el padre Javier Mariani.

Nunca había tenido un entredicho con él.

Incluso cuando no acepte su ofrecimiento de reemplazarlo como jefe de redacción de La Mañana al decidir su alejamiento del cargo aunque no de la tarea de redactar las notas editoriales.

¿Cómo me ves?, interrogo, sorprendiéndome. “Te veo mucho mejor”, fue mi respuesta.

“Pensé que eras mi amigo y que me dirías la verdad!”, me reprochó.

Lo abracé fuertemente, no pude contener el llanto y sin mediar palabras me retiré de su casa.

De ese modo nos despedimos definitivamente.







