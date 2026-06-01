Jornada de reflexión para prevenir violencias de género

Con el objetivo de promover la sensibilización, el trabajo articulado y la participación estudiantil en la prevención de las violencias de género, la Municipalidad de Formosa y la Universidad Cuenca del Plata llevaron adelante una actividad didáctica y reflexiva.

La propuesta, que se realizó en la Universidad, fue organizada de manera conjunta entre la Dirección de Cuestiones de Género y autoridades del establecimiento, en el marco de una agenda de acciones orientadas a fortalecer las redes de trabajo frente a problemáticas sociales complejas y actuales vinculadas a las violencias por motivos de género.

Durante la jornada, se generó un espacio de reflexión y diálogo para analizar el significado de la consigna Ni Una Menos, recordar su importancia en la lucha por los derechos de las mujeres y debatir sobre las acciones necesarias para continuar construyendo una sociedad más equitativa y libre de violencias.

“Se conmemora una fecha muy importante, y la idea es básicamente poder pensar acciones conjuntas, desde la Universidad y la Municipalidad en este caso y, sobre todo, buscamos el involucramiento de los estudiantes. Por eso destacamos el compromiso que tiene la Municipalidad en cuanto a la sensibilización y la conservación de las violencias de género, lo cual se traduce en actividades como esta”, resaltó la directora del área María Silvia Carrizo.

Desde la Municipalidad señalaron que el compromiso con la prevención y concientización sobre las violencias de género se traduce en políticas públicas y actividades concretas desarrolladas junto a instituciones educativas y actores sociales.

En ese sentido, remarcaron que el trabajo sostenido que impulsa la gestión del intendente Jorge Jofré, en articulación con diversos sectores de la comunidad, tiene como finalidad contribuir a la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y libre de todo tipo de violencia.



