La Municipalidad avanza con el mantenimiento de calles y desagües en distintos barrios

La Municipalidad de la Ciudad de Formosa continúa desplegando trabajos de mantenimiento de la vía pública en distintos sectores de la capital, con tareas orientadas a mejorar la transitabilidad, favorecer el escurrimiento del agua y conservar en condiciones los espacios barriales.

Durante la jornada de este martes, las cuadrillas municipales trabajaron en barrios del Circuito Cinco, entre ellos El Porvenir, Namqom y Eva Perón, donde se realizaron labores de limpieza de predios, cuneteo mecanizado y manual, perfilado de calles y limpieza de alcantarillas.

En el barrio Namqom, las acciones se concentraron en el mantenimiento de cunetas, cruces de calles y desagües, con el objetivo de facilitar el drenaje pluvial y prevenir complicaciones ante nuevas lluvias. Tareas similares se ejecutaron en el Eva Perón, donde también se avanzó con el perfilado de arterias internas.

En El Porvenir, además del cuneteo y el perfilado, se concretó la limpieza de un predio, como parte de los trabajos que se sostienen en diferentes puntos de la ciudad para mejorar las condiciones generales de los barrios.

Por otra parte, equipos de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública realizaron el perfilado de calles internas en el barrio San Juan Bautista, mientras que en Virgen del Rosario se llevaron adelante tareas de cuneteo con carga directa y manual, limpieza de cruces de calles y cámaras de desagües pluviales.

También se efectuó extracción de suelo en el yacimiento del barrio San Jorge, material que será destinado al relleno y mejoramiento de calles, dentro del esquema de intervención permanente que desarrolla el municipio.

Desde la comuna remarcaron que estos trabajos forman parte de una planificación diaria que busca dar respuestas en los barrios, sostener el mantenimiento urbano y acompañar el crecimiento de la ciudad con presencia territorial.



