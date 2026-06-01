Intenso accionar de la comuna en distintos espacios verdes de la ciudad

La Dirección de Parques y Espacios Verdes del municipio capitalino, llevó a cabo este martes distintos trabajos para el mantenimiento de plazas, plazoletas, parterres y otros espacios públicos distribuidos en la ciudad, lo que incluyó jardinería, desmalezado, limpieza y embellecimiento.

Una de las intervenciones que se llevan a cabo de manera simultánea en grandes predios, parterres, canchas y en espacios perimetrales de establecimientos públicos es el desmalezado, en esta ocasión en los barrios 7 de Mayo, República Argentina, Virgen de Itatí, La Nueva Formosa, 2 de Abril, Juan M. de Rosas, y sobre las avenidas Arturo Frondizi, desde Av. Pueyrredón hasta Av. Antártida Argentina, Juan D. Perón, y sobre Ciclovía desde Av. Juan D. Perón hasta Marcial Rojas.

Las tareas de jardinería y mantenimiento, por su parte, se desarrollaron en el B° El Porvenir, asimismo a lo largo de las avenidas Soldado Formoseño, Juan D. Perón, Arturo Frondizi, Gob. Gutnisky (Paseo Los Lapachos), y 25 de Mayo. Del mismo modo operarios accionaron en la Rotonda de la Cruz del Norte, Plaza San Martín, Mástil Municipal, Paseo La Estación, Plaza Las Araucarias y en dependencias comunales.

Finalmente, y en lo que al cuidado del arbolado respecta, equipos de la Dirección hicieron lo propio con un destronque en el B° 7 de Noviembre, y con podas correctivas sobre siete ejemplares del B° Illia II, cinco en los barrios El Resguardo y Mariano Moreno, y en los barrios Obrero y La Floresta, uno en cada uno.



