La Legislatura Provincial declaró de interés legislativo la Expo Ingeniería Formosa 2026
La Cámara de Diputados de la Provincia de Formosa declaró de interés legislativo la realización de la 2da Expo Ingeniería Formosa 2026, bajo el lema "Del conocimiento a la acción", mediante la Resolución N° 3470 aprobada durante la última sesión ordinaria.
La Expo se realizará el próximo sábado 13 de junio en el Galpón G del Paseo Costanero "Vuelta Fermoza", con entrada libre y gratuita. La edición 2026 contará con la participación de más de 60 empresas e instituciones públicas y privadas, además de charlas, talleres, exposiciones tecnológicas y espacios interactivos para toda la comunidad.
Como actividad previa, el viernes 12 de junio se desarrollará en el Polo Científico y Tecnológico el seminario "Experiencias de Innovación en Salud", destinado a profesionales y empresas del sector.
La muestra estará organizada en Nodos del Desarrollo, que permitirán conocer proyectos e innovaciones vinculadas a infraestructura, energía, recursos hídricos, industria, PyMEs y salud. Asimismo, será sede de la Jornada Regional de JOREIC, que reunirá a estudiantes de ingeniería de distintas provincias de la región.
Desde la organización destacaron que la Expo Ingeniería busca consolidarse como un espacio de encuentro entre el sector público, privado, académico y la comunidad, poniendo en valor el talento local y el aporte de la ingeniería al desarrollo sostenible de Formosa.
En cuanto a la distinción de la Legislatura provincial, se reconoce la importancia de este evento, organizado por el Colegio Público de Ingenieros de Formosa (CPIF) con el acompañamiento del Gobierno provincial, a través del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas y la Secretaría de Ciencia y Tecnología, por constituir un espacio que promueve la innovación, el desarrollo productivo y la articulación entre el conocimiento y la acción.