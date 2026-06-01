La feria judicial de invierno comenzará el 13 de Julio

El periodo de feria judicial de invierno se extenderá este año desde el 13 al 26 de julio, inclusive, en el horario de 8 a 12.

Así resolvió el Superior Tribunal de Justicia en la reunión de Acuerdos de esta mañana, de la que participaron la presidenta Claudia María Fernández y los ministros Marcos Bruno Quinteros y Ariel Gustavo Coll.

La fecha fue fijada tomando en consideración el calendario escolar para Formosa, aprobado por el Ministerio de Cultura y Educación de la provincia por Resolución Nº 4439/25.

Asimismo, el periodo de descanso compensatorio para el personal que trabaje en el receso invernal se extenderá desde el 03 al 16 de agosto, inclusive, todo del año en curso.

Por mandato del artículo 16 de la Ley Orgánica Judicial (Nº 521 y sus modificatorias) es atribución de éste Superior Tribunal de Justicia fijar las fechas del receso invernal y de quienes deban usufructuar descanso compensatorio.

La decisión quedó plasmada en el Acuerdo 3286, punto tercero.