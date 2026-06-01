Joven formoseño Guillermo Valdovino fue subcampeón en el Open de Judo Inclusivo

El joven formoseño Guillermo Valdovino logró el segundo puesto en el Argentina Open e Internacional de Judo Inclusivo 2026, realizado en el Complejo Polideportivo Vicegobernador Alberto Balestrini, en La Matanza, provincia de Buenos Aires.

El certamen reunió a deportistas de Argentina, Brasil y Uruguay. Valdovino, representante del Dojo del Sindicato Vial de Formosa, compitió en la categoría Judo Down hasta 60 kilogramos y se consagró subcampeón internacional.

El podio tuvo una fuerte presencia formoseña: el primer lugar fue para Dylan Aparicio, de Neuquén; el segundo para Guillermo Valdovinos; y el tercero para Ramón Altamirano, oriundo de Pirané.

Desde la Municipalidad de Formosa destacaron el logro del joven deportista, quien forma parte desde hace muchos años de los Talleres Superarte, dependientes de la Dirección de Discapacidad.

Su viaje fue posible gracias al acompañamiento del municipio, junto al apoyo de su familia y amigos.

La directora de Discapacidad, Silvana Giménez, expresó el orgullo del área y señaló que Guillermo “es un ícono de los Talleres Superarte”, por su constancia, autonomía y pasión por el deporte.

También remarcó el acompañamiento permanente de la Secretaría de Acción Social, a cargo de Paula Cattáneo, en el fortalecimiento de estos espacios de inclusión y contención.

“Estamos sumamente orgullosos de Guillermo. Este logro demuestra que, cuando hay pasión, objetivos claros y acompañamiento, la discapacidad no es una barrera para construir autonomía y felicidad”, afirmó Giménez.

El resultado obtenido por Valdovino no solo representa una conquista deportiva. También expresa el valor de las políticas públicas que acompañan, sostienen y abren caminos para que cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida.



