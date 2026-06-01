La empresa Nutrifor presentó sus productos en la EPES N°67

Estuvo destinada a estudiantes que cursan los últimos años.

Este martes 16 de junio, desde las 9 horas, un equipo técnico de la empresa de alimentos Nutrifor brindó una charla informativa de sus productos a estudiantes del ciclo superior orientado de la EPES N°67 “Emilio Puchini” de la ciudad capital.

Al respecto, la licenciada Andrea Bruno, nutricionista de la planta, explicó que el objetivo de estos espacios es que los estudiantes conozcan sobre las producciones de Nutrifor y a quienes van destinados los mismo, además de las vías de comercialización con las que cuentan desde hace un tiempo.

“También para que ellos tengan en cuenta que el día de mañana pueden formar parte de nuestro equipo de trabajo o de bien alguna otra empresa que opera en el Parque Industrial o en la provincia”, indicó.

Asimismo, la referente expresó que los estudiantes se mostraron “muy interesados”, realizaron preguntas y fueron asesorados con toda la información solicitada.

“Algunos sí conocían la empresa y algunos productos, sobre todo el mate cocido, la leche de chocolate, la leche fortificada que son los que ellos consumen en los desayunos y en las meriendas que ofrecen en los colegios”, señaló.

Y añadió: “Mostraron mucho interés y sorpresa por los demás productos y algunos procesos que nosotros empleamos como para, por ejemplo, los liofilizados, que hacemos los guisos, estofados, la salsa boloñesa, también algunos snacks de frutas”.

Por último, recordó que la liofilización es un proceso de conservación que permite una deshidratación pero por frío “conservando de esta manera todos los nutrientes de los alimentos”.

“Esta iniciativa nace justamente para que ellos conozcan lo que nosotros hacemos, con lo que la provincia cuenta y ofrece siempre pensando en el bienestar de la sociedad”, sentenció.

Por su parte, el profesor Brigido Centurión, director de la Institución, consideró que este tipo de conversatorios por parte de Nutrifor cobran un valor destacado, sobre todo, porque “tenemos una modalidad en Economía”.

“Estas empresas que están dentro de Formosa se conocen muy poco. Y dentro de la planta industrial tenemos varias empresas, entre ellas están dos que son de Nutrifor y Laformed”, sostuvo.

Sobre el final, el Director dijo que, desde la planta de alimentos, les ofrecieron coordinar una visita, a través de un proyecto pedagógico, para que “los chicos vayan a conocer”.



